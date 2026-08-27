Policja zdradza kulisy zatrzymania Radosława Piesiewicza. Szef PKOl trafi do prokuratury

Zatrzymanie Radosława Piesiewicza. Policja ujawnia szczegóły akcji CBZC

Informacja o zatrzymaniu Radosława Piesiewicza wywołała w Polsce ogromne poruszenie. Głos w sprawie zabrali liczni politycy, w tym minister sportu Jakub Rutnicki. Zaznaczył on, że prezes PKOl wykorzystał wizerunek sportowców i przyniósł wstyd polskiemu olimpizmowi. Insp. Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji na antenie Polsat News opisała przebieg policyjnej akcji. Wyjaśniła, że zatrzymanie przebiegło bardzo spokojnie. Poinformowała również, że operację przeprowadzili funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, a obecnie trwają procedury procesowe, takie jak sporządzanie protokołów. Dodała, że kolejnym krokiem będzie doprowadzenie zatrzymanego do prokuratury. Zaznaczyła też, że do ujęcia Piesiewicza nie było potrzeby angażowania kontrterrorystów.

Kim jest Radosław Piesiewicz? Szef PKOl znowu na celowniku służb, wcześniej badano jego oświadczenia

12

Los Radosława Piesiewicza w rękach prokuratora w Katowicach

Radosław Piesiewicz zostanie przewieziony do prokuratury w Katowicach. Insp. Nowak wyjaśniła, że to prokurator zadecyduje o roli procesowej zatrzymanego – czy złoży zeznania jako świadek, czy też zostaną mu postawione zarzuty. Przedstawicielka policji poinformowała, że Komendant Główny Policji powołał specjalną grupę operacyjno-śledczą, w skład której weszli funkcjonariusze od cyberbezpieczeństwa oraz CBŚP. Zespół ten zajmuje się dwoma połączonymi śledztwami: sprawą giełdy kryptowalut ZondaCrypto oraz zaginięciem jej założyciela, Sylwestra Suszka.

Szef PKOl ma bogate doświadczenie w zarządzaniu sportem. W latach 2016–2017 pracował jako wiceprezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, odpowiadając za marketing i sprzedaż. Następnie związał się z koszykówką, gdzie kierował Polską Ligą Koszykówki, a później Polskim Związkiem Koszykówki. W kwietniu 2023 roku Radosław Piesiewicz objął funkcję prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Galeria: Radosław Piesiewicz i jego żona - Agnieszka Piesiewicz

12