Te spodnie jeansowe z Pepco za 60 zł to modowy hit! Są wygodne, świetnie leżą, a do tego mają bardzo dobry skład

Pepco ma w ofercie jasnoniebieskie jeansy o modnym fasonie wide leg, który zapewnia swobodę i świetnie wpisuje się w aktualne trendy.

Spodnie wyróżniają się uniwersalnym kolorem i krojem, dzięki czemu można z łatwością stworzyć z nimi wiele codziennych oraz bardziej eleganckich stylizacji.

Ich dużym atutem jest skład – model został wykonany w 100% z naturalnej, przewiewnej bawełny, co może pozytywnie wpływać na komfort noszenia.

Za jeansy zapłacimy zaledwie 60 zł, a dostępność kilku rozmiarów sprawia, że to ciekawa propozycja dla osób szukających modnych i niedrogich spodni na co dzień.

Na pierwszy rzut oka spodnie przyciągają uwagę modnym, szerokim krojem. Fason wide leg od kilku sezonów cieszy się dużą popularnością i nic nie wskazuje na to, aby miał szybko zniknąć z ulic. Szerokie nogawki zapewniają swobodę ruchów, a jednocześnie pozwalają stworzyć stylizację, która wygląda nowocześnie i lekko. Model z Pepco ma jasnoniebieski kolor, dzięki czemu może być bardzo uniwersalnym elementem garderoby. Taki odcień świetnie sprawdza się szczególnie wiosną i latem, ale z powodzeniem można nosić go również jesienią czy zimą, zestawiając spodnie z grubszym swetrem, kurtką lub płaszczem.

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Jedną z największych zalet tych jeansów jest ich skład. Z informacji przy produkcie wynika, że zostały wykonane w 100% z naturalnej, przewiewnej bawełny. To dobra wiadomość dla osób, które podczas zakupów zwracają uwagę nie tylko na wygląd ubrania, ale również na materiał, z którego zostało wykonane. Bawełna jest naturalnym włóknem, które pozwala skórze oddychać i jest często wybierane do codziennych ubrań. W przypadku jeansów ma również znaczenie dla komfortu noszenia. Szerokie nogawki w połączeniu z przewiewnym materiałem sprawiają, że spodnie mogą być ciekawą propozycją dla osób, które nie przepadają za mocno dopasowanymi fasonami.

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Jeansy z Pepco

Wygoda to zresztą jeden z największych atutów fasonu wide leg. W przeciwieństwie do bardzo obcisłych modeli spodnie nie opinają mocno nóg i dają więcej przestrzeni podczas chodzenia czy siedzenia. Jednocześnie odpowiednio wystylizowane mogą prezentować się bardzo kobieco i efektownie.

Model z Pepco ma również klasyczne kieszenie oraz zapięcie z przodu, dzięki czemu zachowuje ponadczasowy charakter. To spodnie, które można bez większego wysiłku wykorzystać zarówno w codziennych, jak i nieco bardziej dopracowanych zestawach

Jasnoniebieskie jeansy wide leg dają naprawdę sporo możliwości. Najprościej połączyć je z basicowym T-shirtem, sneakersami i niewielką torebką. Jeśli zależy ci na bardziej kobiecym efekcie, możesz zestawić je z dopasowanym topem, krótkim kardiganem albo koszulą wpuszczoną częściowo w spodnie.

Za spodnie zapłacimy 60 zł, co jak na jeansy wykonane w 100% z bawełny i wpisujące się w jeden z najpopularniejszych obecnie fasonów, jest bardzo przystępną ceną. Model dostępny jest w rozmiarach 34–44, więc osoby zainteresowane zakupem mają kilka wariantów do wyboru.