Tego nigdy nie wkładaj do zmywarki. Wysoka temperatura i detergenty mogą uszkodzić te przedmioty

Nie wszystkie przedmioty kuchenne nadają się do mycia w zmywarce, ze względu na ich materiał wykonania.

Niektóre materiały są wrażliwe na wysoką temperaturę i silne detergenty, co może prowadzić do ich uszkodzenia lub utraty właściwości.

Istnieją przedmioty, które mogą ulec deformacji lub rozklejeniu, a ich części mogą nawet zaszkodzić samemu urządzeniu.

Zmywarka do naczyń to z pewnością jedno z tych urządzeń domowych, które zrewolucjonizowały nasze domy. Dzięki niej nie musimy poświęcać czasu na uciążliwe zmywanie naczyń i możemy skupić się na innych czynnościach. Choć brudne talerze, kubki czy szklanki umyje za nas zmywarka, to nie wszystkie przedmioty nadają się do automatycznego mycia. Dlatego przed uruchomieniem kolejnego programu warto zrobić szybki przegląd naczyń i nie wkładać do zmywarki przedmiotów, które nie nadają się do mycia w zmywarce.

Tego nigdy nie wkładaj do zmywarki

Drewniane deski, łyżki, łopatki czy miski zdecydowanie lepiej myć ręcznie. Gorąca woda powoduje, że drewno nasiąka, pęcznieje, a później nierównomiernie wysycha. Efekt? Odkształcenia, pęknięcia, a czasem nawet rozwarstwienie materiału. Nie warto więc ryzykować, zwłaszcza jeśli mamy w kuchni dobrej jakości drewniane akcesoria. Kilkuminutowe mycie pod kranem może oszczędzić nam później pieniędzy i nerwów. Problem mogą sprawiać również naczynia żeliwne. Silne detergenty stosowane w zmywarkach usuwają ochronną warstwę tłuszczu z ich powierzchni, przez co żeliwo staje się bardziej podatne na rdzewienie. Ostrożność należy zachować także w przypadku aluminium i miedzi. Kontakt z detergentami może prowadzić do matowienia, ciemnienia oraz pojawienia się nieestetycznych przebarwień. Co gorsza, czasem wystarczy jeden cykl mycia, żeby różnica była wyraźnie widoczna.

Elegancka kuchnia w bieli_WZ_Studio

Nie każdy plastik nadaje się do zmywarki

Z pozoru niewinne pojemniki wykonane z miękkiego tworzywa również mogą być problemem. Jeśli producent nie oznaczył ich jako odpowiednich do mycia w zmywarce, lepiej tego nie sprawdzać metodą prób i błędów. Wysoka temperatura może zdeformować plastik, przez co pokrywka przestanie pasować, a naczynie straci swój kształt.

Jeszcze większe kłopoty mogą pojawić się w przypadku przedmiotów z elementami klejonymi. Gorąca woda może osłabić klej, a odklejona część może trafić do odpływu i doprowadzić do problemów z urządzeniem.

Sprawdź oznaczenie na naczyniach, tak sprawdzisz czy można je myć w zmywarce

Zanim naczynie trafi do zmywarki, warto zerknąć na jego oznaczenia lub instrukcję producenta. Jeśli nie ma informacji, że dany przedmiot można bezpiecznie myć w urządzeniu, rozsądniej wybrać tradycyjne mycie ręczne.

Zmywarka ma ułatwiać życie, a nie fundować nam dodatkowe wydatki. Dlatego kilka sekund poświęconych na sprawdzenie naczyń może uchronić zarówno kuchenne akcesoria, jak i sam sprzęt przed niepotrzebnym uszkodzeniem.

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