Pożar w Sopocie. Policjanci uratowali psa z zadymionego mieszkania

Pożar budynku przy Alei Niepodległości w Sopocie

Około godziny 12:00 w dniu 26 sierpnia 2026 roku służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pojawieniu się ognia na elewacji jednego z budynków przy Alei Niepodległości w Sopocie. Jako pierwsi na miejsce przyjechali policjanci z sopockiego ogniwa patrolowo-interwencyjnego. Funkcjonariusze ustalili, że lokatorzy zdołali samodzielnie opuścić obiekt jeszcze przed przybyciem służb. Choć nikomu z ludzi nic się nie stało, sytuacja wymagała dalszej interwencji ze względu na informację o zwierzęciu pozostającym wewnątrz budynku.

Interwencja policjantów w zadymionym lokalu

Mundurowi dowiedzieli się, że w jednym z zadymionych pomieszczeń wciąż znajduje się pies. Sierż. Michał Ciuba oraz st. post. Jakub Pasieka weszli do lokalu, odnaleźli zwierzę i wyprowadzili je w bezpieczne miejsce na świeże powietrze. Dzięki ich zdecydowanemu działaniu czworonóg szybko znalazł się poza strefą zagrożenia. W tym samym czasie strażacy zajmowali się gaszeniem ognia i zabezpieczaniem obiektu, a policjanci, strażnicy miejscy i medycy dbali o bezpieczeństwo osób postronnych znajdujących się w rejonie pożaru.

Zasady bezpieczeństwa i ewakuacji podczas pożaru

Policjanci przypominają, że w przypadku pożaru kluczowe jest zachowanie spokoju i jak najszybsze opuszczenie zagrożonego miejsca. Jeśli w środku pozostały osoby lub zwierzęta, należy niezwłocznie poinformować o tym ratowników, zamiast podejmować samodzielne próby powrotu do zadymionych pomieszczeń. Bardzo ważne jest również zapewnienie służbom swobodnego dostępu do miejsca zdarzenia poprzez nieblokowanie dróg pożarowych oraz wjazdów. Odpowiednie zachowanie świadków i uczestników zdarzenia pozwala służbom sprawniej skoncentrować się na ratowaniu życia, zdrowia oraz mienia.

Źródło: Policja.pl