Kim jest Agnieszka Piesiewicz, żona zatrzymanego prezesa PKOL? Było o niej głośno z powodu zarobków

Zatrzymanie Radosława Piesiewicza. Minister sprawiedliwości informuje, co dalej

Dla wielu obserwatorów doniesienia o zatrzymaniu Radosława Piesiewicza nie były dużym zaskoczeniem. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego znajdować się miał na celowniku służb od dłuższego czasu. Jak przekazał Waldemar Żurek, szef resortu sprawiedliwości, działania te mają związek z prowadzonym śledztwem dotyczącym ZondaCrypto. Co nastąpi w kolejnych krokach?

Kim jest Radosław Piesiewicz? Szef PKOl znowu na celowniku służb, wcześniej badano jego oświadczenia

Prokuratura będzie przekazywała dalsze informacje po zakończeniu czynności z jego udziałem, prowadzonych w Śląskim Wydziale PZ PK

- poinformował krótko prokurator generalny. Swoje zdanie wyraził również Jakub Rutnicki, pełniący funkcję ministra sportu.

Radosław Piesiewicz zatrzymany. Taka osoba nigdy nie powinna być prezesem PKOl-u. Mówimy o tym od miesięcy, mówi też o tym środowisko sportowe. Piesiewicz skompromitował polski olimpizm i wykorzystał wizerunek polskich sportowców. Czekamy na informacje prokuratury

- ocenił ostro polityk. Zatrzymanie prezesa PKOl sprawiło, że uwaga mediów skupiła się również na jego partnerce życiowej. W przeszłości Agnieszka Piesiewicz znalazła się w centrum uwagi za sprawą informacji dotyczących imponujących wynagrodzeń.

Kim jest żona Radosława Piesiewicza? Brylowała z mężem na Gali Mistrzów Sportu

Wg mediów Żona Radosława Piesiewicza za sześciomiesięczną pracę w Pekao S.A. na przełomie 2022 i 2023 roku miała otrzymać 1,15 mln złotych. Kontrowersji dodawał fakt, że prezesem instytucji był wtedy Leszek Skiba, kojarzony ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości. Małżonkowie pojawili się razem na ostatniej Gali Mistrzów Sportu, co nie umknęło uwadze mediów. Żona prezesa PKOl zaprezentowała się w eleganckiej, czarnej sukni do samej ziemi, która podkreślała jej figurę. Z kolei sam Radosław Piesiewicz wybrał klasyczny garnitur w tym samym kolorze, zestawiając go z ciemną koszulą.

W galerii prezentujemy zdjęcia Radosława Piesiewicza i jego żony - Agnieszki Piesiewicz

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