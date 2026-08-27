Córka Izabelli Scorupco pochwaliła się intymnymi zdjęciami ze ślubu. Skromna kreacja zachwyciła internautów

Izabella Scorupco wydała za mąż córkę Julię

Izabella Scorupco na przełomie wieków świeciła triumfy w polskim show-biznesie. Swoje życie dzieliła wówczas między Polskę, z której pochodzi, a Szwecję, w której dorastała. Przełomowym momentem jej artystycznej drogi była rola w kultowej produkcji o przygodach Jamesa Bonda – „Golden Eye”, gdzie wystąpiła u boku Pierce'a Brosnana. W naszym kraju widzowie pokochali ją jednak przede wszystkim za kreację Heleny Kurcewiczówny w ekranizacji „Ogniem i mieczem”.

Wiele lat temu gwiazda wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych i osiadła tam na stałe. Towarzyszyła jej wówczas córka Julia, owoc małżeństwa z hokeistą Mariuszem Czerkawskim. Z kolei ze związku z amerykańskim specjalistą do spraw public relations aktorka doczekała się 22-letniego obecnie syna, Jacoba Martina. Po dwóch zakończonych rozwodami małżeństwach Scorupco od siedmiu lat tworzy udany związek ze szwedzkim biznesmenem Karlem Rosengrenem. Para zamieszkuje obecnie w ekskluzywnej rezydencji w Los Angeles, wciąż jednak chętnie wracając myślami do Szwecji.

W połowie sierpnia rodzice 28-letniej Julii spotkali się, by świętować zaślubiny swojej pociechy. Młoda kobieta na co dzień mieszka w Los Angeles. Absolwentka Uniwersytetu Kalifornijskiego, a swoją karierę zawodową związała z branżą public relations. Zaręczyny z jej długoletnim partnerem, C.J. Hicksem, miały miejsce w czerwcu ubiegłego roku. Para poznała się jeszcze w czasach szkolnych.

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Julia Scorupco opublikowała nieznane fotografie ze ślubu

Krótko po rocznicy zaręczyn na instagramowym profilu córki aktorki pojawiła się relacja z jej wieczoru panieńskiego, co było jasnym sygnałem, że termin ślubu zbliża się wielkimi krokami. Z kolei 18 sierpnia w sieci wylądowały zdjęcia z weselnej zabawy. Tego dnia panna młoda zachwyciła gości w kreacji z gorsetową górą, ozdobioną motywami kwiatowymi. Jej wybranek zaprezentował się w jasnym garniturze.

Jak się jednak okazało, impreza była jedynie kolejnym etapem świętowania. Oficjalna ceremonia ślubna miała bowiem miejsce 13 sierpnia. Julia i C.J. powiedzieli sobie „tak” podczas bardzo kameralnej uroczystości, w obecności wyłącznie najbliższych członków rodziny.

Kilka dni przed naszą weekendową uroczystością oficjalnie poślubiłam C.J. Hicks w gronie naszej małej rodziny. Moje cudowne dziewczyny ułożyły mi fryzurę, przygotowały trawnik i odprowadziły mnie na miejsce, a moja piękna teściowa poprowadziła ceremonię. Kocham moją społeczność. 8.13 na zawsze! - napisała szczęśliwa panna młoda.

Podczas tego niezwykle intymnego wydarzenia panna młoda zaprezentowała się w minimalistycznej, prostej sukni w odcieniu złamanej bieli. Kreacja doskonale wyeksponowała jej nienaganną sylwetkę. Całość ślubnej stylizacji uzupełniał długi welon ozdobiony na brzegach kwiatowym wzorem.

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Izabella Scorupco miała wszystko, a potem trach. Wiele rzeczy posypało się jak domek z kart. To spotyka wiele kobiet