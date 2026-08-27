Rozbój w Krakowie. Cztery osoby zatrzymane za kradzież 80 tysięcy złotych

Napad w krakowskim mieszkaniu

8 sierpnia 2026 roku około godziny 22:00 krakowscy policjanci otrzymali zgłoszenie o rozboju. Z relacji pokrzywdzonego 19-latka wynikało, że do jego miejsca zamieszkania przyszedł mężczyzna, który go zaatakował i groził mu. Sprawca zabrał 80 000 zł oraz trzy pary butów sportowych o łącznej wartości około 3000 zł, a następnie uciekł. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli czynności mające na celu ustalenie tożsamości osób, które mogły mieć związek z tym zdarzeniem.

Wspólne działanie i zatrzymanie sprawców

Kryminalni wytypowali grupę osób podejrzewanych o udział w przestępstwie i zatrzymali 17-latka oraz jego trzech współtowarzyszy. Wśród zatrzymanych znalazł się 23-latek oraz dwoje 16-latków. Z ustaleń śledczych wynika, że cała czwórka działała wspólnie i w porozumieniu. Podczas gdy 17-latek dusił poszkodowanego i kierował wobec niego groźby pozbawienia życia oraz zdrowia, pozostali uczestnicy obserwowali otoczenie przed budynkiem. W trakcie przeszukań w miejscach zamieszkania zatrzymanych policjanci odnaleźli i zabezpieczyli część skradzionej gotówki.

Tymczasowy areszt i dalsze kroki prawne

Zebrany materiał dowodowy stał się podstawą do przedstawienia 17-latkowi oraz 23-latkowi zarzutów rozboju. Za popełnienie tego czynu grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza sąd zastosował wobec obu mężczyzn środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Sprawa dwojga 16-latków została wyłączona do odrębnego prowadzenia, co oznacza, że o ich dalszym losie będzie decydował teraz sąd rodzinny.

Źródło: Policja.pl