Niektóre rośliny doniczkowe mają znaczenie wykraczające poza dekorację wnętrza i od lat są kojarzone z pomyślnością.

Jedna z nich zyskała przydomek drzewka pieniędzy, a jej charakterystyczny wygląd sprawia, że trudno pomylić ją z innymi gatunkami.

W tradycji feng shui przypisuje się jej symbolikę związaną z bogactwem, harmonią i powodzeniem.

Jeśli chcesz zaprosić do domu odrobinę zieleni i pozytywnej symboliki, warto poznać zasady jej pielęgnacji.

Pachira wodna, czyli popularne drzewko pieniędzy

Pachira wodna (Pachira aquatica) pochodzi z tropikalnych obszarów Ameryki Środkowej i Południowej. W naturalnym środowisku może osiągać znacznie większe rozmiary niż rośliny spotykane w sklepach ogrodniczych. W domach najczęściej sprzedawane są okazy o kilku splecionych ze sobą pniach i rozłożystych liściach, które tworzą dekoracyjną koronę.

To właśnie jej wygląd sprawił, że zyskała przydomek drzewka pieniędzy. W kulturze chińskiej pachira jest kojarzona ze szczęściem, powodzeniem i dobrobytem. Jej pięć listków wyrastających z jednego miejsca bywa symbolicznie łączonych z monetami oraz pięcioma żywiołami znanymi z feng shui. Z tego powodu roślina często pojawia się jako prezent na nowe mieszkanie, rozpoczęcie działalności czy ważny życiowy etap.

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Czy pachira naprawdę przyciąga pieniądze?

Warto pamiętać, że przypisywane pachirze właściwości mają charakter symboliczny i wynikają z tradycji oraz wierzeń. Nie ma naukowych dowodów na to, że samo ustawienie rośliny w mieszkaniu zapewni domownikom bogactwo lub sprawi, że ich sytuacja finansowa się poprawi.

Nie oznacza to jednak, że nie może być miłym elementem domowej przestrzeni. Dla wielu osób rośliny mają znaczenie sentymentalne, przypominają o ważnych celach i pomagają stworzyć przyjemną atmosferę. Pachira może więc stać się symbolicznym początkiem nowego roku. Szczególnie jeśli towarzyszy jej konkretne postanowienie, na przykład regularne oszczędzanie czy realizacja zawodowych planów.

Jak pielęgnować drzewko pieniędzy?

Pachira nie należy do najbardziej wymagających roślin, ale warto zapewnić jej odpowiednie warunki. Najlepiej ustawić ją w jasnym miejscu, w którym będzie miała dostęp do rozproszonego światła. Bezpośrednie, intensywne promienie słońca mogą uszkadzać liście, dlatego parapet mocno nasłonecznionego okna nie zawsze będzie dobrym wyborem.

Ważne jest również podlewanie. Pachira nie lubi stale mokrego podłoża, dlatego przed kolejnym nawodnieniem warto sprawdzić, czy wierzchnia warstwa ziemi zdążyła przeschnąć. Nadmiar wody pozostający w osłonce lub podstawce może prowadzić do gnicia korzeni i pnia. Doniczka powinna mieć otwory odpływowe, a ziemia powinna być przepuszczalna.

Rośliny nie należy też często przestawiać. Nagłe zmiany warunków, przeciągi i skrajne temperatury mogą powodować opadanie liści. Jeśli jednak znajdziemy dla niej odpowiednie miejsce i będziemy podlewać ją z umiarem, może przez długi czas zdobić wnętrze.

Gdzie ustawić pachirę w domu?

W tradycji feng shui znaczenie ma nie tylko sama roślina, ale również jej umiejscowienie. Pachirę często ustawia się w przestrzeni związanej z pracą, finansami lub odpoczynkiem, na przykład w salonie albo domowym gabinecie. Najważniejsze jest jednak to, aby wybrane miejsce odpowiadało jej wymaganiom świetlnym i nie narażało jej na przeciągi.

Jeśli w 2027 roku chcesz wprowadzić do domu nowy symbol pomyślności, drzewko pieniędzy może być ciekawym wyborem. Nie zagwarantuje wygranej na loterii ani nagłego przypływu gotówki, ale będzie efektowną dekoracją i miłym przypomnieniem o celach, które chcesz zrealizować w nadchodzących miesiącach.