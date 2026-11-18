Bohaterowie zwycięstwa Lakers

Ekipa Charlotte Hornets to aktualnie jeden z najsłabszych zespołów sezonu, jednak pod koniec trzeciej kwarty prowadziła w Los Angeles różnicą 18 punktów. Los Angeles Lakers zdołali doprowadzić do dogrywki. Choć Luka Doncić rzucił 36 punktów, prawdziwą gwiazdą meczu okazał się Quentin Grimes.

Grimes zdobył 47 punktów, ustanawiając rekord kariery. Trafił 10 z 14 rzutów za trzy punkty. Jedno z tych trafień, oddane na 1,7 s przed zakończeniem regulaminowego czasu gry, zapewniło gospodarzom dogrywkę.

Sytuacja w tabeli NBA

Z bilansem 13-2 Los Angeles Lakers objęli fotel samodzielnego lidera Konferencji Zachodniej. Zespół San Antonio Spurs (12-3), który dotychczas utrzymywał z nimi kontakt, przegrał u siebie z Detroit Pistons 93:105.

W tym spotkaniu Cade Cunningham zdobył dla Pistons 27 punktów, podczas gdy w Spurs wyróżniał się Victor Wembanyama z 25 punktami i 18 zbiórkami. Na Wschodzie liderem pozostaje drużyna Philadelphia 76ers (12-3), która we wtorek pauzowała.