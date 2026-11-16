Grammy 2027. Organizatorzy ujawnili listę nominowanych

Wyścig po najważniejsze muzyczne statuetki świata oficjalnie wystartował. Podczas 69. dorocznej ceremonii wręczenia nagród Grammy uhonorowane zostaną najlepsze kompozycje czy albumy, które zostały wydane w okresie od 31 sierpnia 2025 do 28 sierpnia 2026 roku. Przypomnijmy, że ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 7 lutego 2027 roku w słynnej hali Crypto.com Arena w Los Angeles. A 16 listopada 2026 poznaliśmy nominowanych we wszystkich kategoriach, których jest naprawdę sporo.

Rywalizacja, jak co roku, zapowiada się ekscytująco. Kto otrzymał nominacje? Poniżej przedstawiamy Wam najważniejsze informacje.

WYWIAD - MARGARET - ESKA STORY

Grammy 2027 - lista nominacji

Największe zainteresowanie budzą cztery kategorie: album roku, piosenka roku, nagranie roku oraz najlepszy nowy artysta. Poniżej zamieszczamy nominowanych we wspomnianych kategoriach (lista będzie aktualizowana na bieżąco).

Song of the Year:

Album of the Year:

Record of the Year:

Best New Artist:

Best Pop Vocal Album:

Olivia Dean – The Art of Loving

Ariana Grande – Petal

Bruno Mars – The Romantic

RAYE – This Music May Contain Hope.

Olivia Rodrigo – You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love

Best Dance/Electronic Recording:

Fred again.., Jamie T – Lights Burn Dimmer

Madonna – I Feel So Free

SLAYYYTER – Crank

Tame Impala – My Old Ways

Tinashe – Melatonin

underscores – Music

Best Dance/Pop Recording:

Zara Larsson – Blue Moon

Madonna – Danceteria

RAYE – Life Boat.

Slayyyter – Dance…

Tinashe – Too Easy

Best Dance/Electronic Album:

Madonna – Confessions II

Robyn – Sexistential

Skrillex – Soma

Slayyyter – Wor$t Girl in America

Tame Impala – Deadbeat

Best Rap Album:

Best Rap Song:

Don Toliver – E85

Cardi B – Errtime

Doechii featuring SZA – Girl, Get Up.

T.I. – Let ‘Em Know

Yung Miami – Spend Dat

Best Rap Performance:

Baby Keem featuring Kendrick Lamar & Momo Boyd – Good Flirts

Cardi B – Errtime

De La Soul featuring Nas – Run It Back!!

T.I. – Let ‘Em Know

Don Toliver – Body

Best Melodic Rap Performance:

Busta Rhymes (& J Dilla featuring D’Angelo) – This Woman

Cardi B featuring Kehlani – Safe

Doechii featuring SZA – Girl, Get Up.

Don Toliver – E85

Wale featuring Leon Thomas – Watching Us

Należy także wspomnieć, że nadchodząca gala przejdzie do historii w związku z formułą transmisji. Po raz pierwszy od 1972 wydarzenie to pokaże stacja ABC. To jednak nie wszystko. Gala będzie po raz pierwszy w historii transmitowana równolegle na platformach streamingowych Disney+ oraz Hulu.

Najpiękniejsze kreacje podczas gali Grammy 2026. Te gwiazdy oczarowały klasą i stylem: