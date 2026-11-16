Grammy 2027. Organizatorzy ujawnili listę nominowanych
Wyścig po najważniejsze muzyczne statuetki świata oficjalnie wystartował. Podczas 69. dorocznej ceremonii wręczenia nagród Grammy uhonorowane zostaną najlepsze kompozycje czy albumy, które zostały wydane w okresie od 31 sierpnia 2025 do 28 sierpnia 2026 roku. Przypomnijmy, że ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 7 lutego 2027 roku w słynnej hali Crypto.com Arena w Los Angeles. A 16 listopada 2026 poznaliśmy nominowanych we wszystkich kategoriach, których jest naprawdę sporo.
Rywalizacja, jak co roku, zapowiada się ekscytująco. Kto otrzymał nominacje? Poniżej przedstawiamy Wam najważniejsze informacje.
Grammy 2027 - lista nominacji
Największe zainteresowanie budzą cztery kategorie: album roku, piosenka roku, nagranie roku oraz najlepszy nowy artysta. Poniżej zamieszczamy nominowanych we wspomnianych kategoriach (lista będzie aktualizowana na bieżąco).
Song of the Year:
Album of the Year:
Record of the Year:
Best New Artist:
Best Pop Vocal Album:
- Olivia Dean – The Art of Loving
- Ariana Grande – Petal
- Bruno Mars – The Romantic
- RAYE – This Music May Contain Hope.
- Olivia Rodrigo – You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love
Best Dance/Electronic Recording:
- Fred again.., Jamie T – Lights Burn Dimmer
- Madonna – I Feel So Free
- SLAYYYTER – Crank
- Tame Impala – My Old Ways
- Tinashe – Melatonin
- underscores – Music
Best Dance/Pop Recording:
- Zara Larsson – Blue Moon
- Madonna – Danceteria
- RAYE – Life Boat.
- Slayyyter – Dance…
- Tinashe – Too Easy
Best Dance/Electronic Album:
- Madonna – Confessions II
- Robyn – Sexistential
- Skrillex – Soma
- Slayyyter – Wor$t Girl in America
- Tame Impala – Deadbeat
Best Rap Album:
Best Rap Song:
- Don Toliver – E85
- Cardi B – Errtime
- Doechii featuring SZA – Girl, Get Up.
- T.I. – Let ‘Em Know
- Yung Miami – Spend Dat
Best Rap Performance:
- Baby Keem featuring Kendrick Lamar & Momo Boyd – Good Flirts
- Cardi B – Errtime
- De La Soul featuring Nas – Run It Back!!
- T.I. – Let ‘Em Know
- Don Toliver – Body
Best Melodic Rap Performance:
- Busta Rhymes (& J Dilla featuring D’Angelo) – This Woman
- Cardi B featuring Kehlani – Safe
- Doechii featuring SZA – Girl, Get Up.
- Don Toliver – E85
- Wale featuring Leon Thomas – Watching Us
Należy także wspomnieć, że nadchodząca gala przejdzie do historii w związku z formułą transmisji. Po raz pierwszy od 1972 wydarzenie to pokaże stacja ABC. To jednak nie wszystko. Gala będzie po raz pierwszy w historii transmitowana równolegle na platformach streamingowych Disney+ oraz Hulu.