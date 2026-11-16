Grammy 2027 - oto LISTA nominowanych. Kto będzie walczył o statuetki?

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-11-16 13:14

Poznaliśmy właśnie nominowanych do 69. ceremonii wręczenia nagród Grammy! Amerykańska Narodowa Akademia Sztuki i Techniki Rejestracji ujawniła, kto w nadchodzącym roku powalczy o najważniejsze wyróżnienia w branży muzycznej. Zwycięzców poznamy podczas uroczystej gali, która odbędzie się w lutym 2027 w Los Angeles.

Złota statuetka Grammy na ekranie monitora. Na pierwszym planie smartfon z opisem gali. Więcej o Grammy 2027 w Eska.
Autor: Bella1105/ Shutterstock

Grammy 2027. Organizatorzy ujawnili listę nominowanych

Wyścig po najważniejsze muzyczne statuetki świata oficjalnie wystartował. Podczas 69. dorocznej ceremonii wręczenia nagród Grammy uhonorowane zostaną najlepsze kompozycje czy albumy, które zostały wydane w okresie od 31 sierpnia 2025 do 28 sierpnia 2026 roku. Przypomnijmy, że ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 7 lutego 2027 roku w słynnej hali Crypto.com Arena w Los Angeles. A 16 listopada 2026 poznaliśmy nominowanych we wszystkich kategoriach, których jest naprawdę sporo.

Rywalizacja, jak co roku, zapowiada się ekscytująco. Kto otrzymał nominacje? Poniżej przedstawiamy Wam najważniejsze informacje.

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Grammy 2027 - lista nominacji

Największe zainteresowanie budzą cztery kategorie: album roku, piosenka roku, nagranie roku oraz najlepszy nowy artysta. Poniżej zamieszczamy nominowanych we wspomnianych kategoriach (lista będzie aktualizowana na bieżąco).

Song of the Year:

Album of the Year:

Record of the Year:

Best New Artist:

Best Pop Vocal Album:

  • Olivia Dean – The Art of Loving
  • Ariana Grande – Petal
  • Bruno Mars – The Romantic
  • RAYE – This Music May Contain Hope.
  • Olivia Rodrigo – You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love

Best Dance/Electronic Recording:

  • Fred again.., Jamie T – Lights Burn Dimmer
  • Madonna – I Feel So Free
  • SLAYYYTER – Crank
  • Tame Impala – My Old Ways
  • Tinashe – Melatonin
  • underscores – Music

Best Dance/Pop Recording:

  • Zara Larsson – Blue Moon
  • Madonna – Danceteria
  • RAYE – Life Boat.
  • Slayyyter – Dance…
  • Tinashe – Too Easy

Best Dance/Electronic Album:

  • Madonna – Confessions II
  • Robyn – Sexistential
  • Skrillex – Soma
  • Slayyyter – Wor$t Girl in America
  • Tame Impala – Deadbeat

Best Rap Album:

Best Rap Song:

  • Don Toliver – E85
  • Cardi B – Errtime
  • Doechii featuring SZA – Girl, Get Up.
  • T.I. – Let ‘Em Know
  • Yung Miami – Spend Dat

Best Rap Performance:

  • Baby Keem featuring Kendrick Lamar & Momo Boyd – Good Flirts
  • Cardi B – Errtime
  • De La Soul featuring Nas – Run It Back!!
  • T.I. – Let ‘Em Know
  • Don Toliver – Body

Best Melodic Rap Performance:

  • Busta Rhymes (& J Dilla featuring D’Angelo) – This Woman
  • Cardi B featuring Kehlani – Safe
  • Doechii featuring SZA – Girl, Get Up.
  • Don Toliver – E85
  • Wale featuring Leon Thomas – Watching Us

Należy także wspomnieć, że nadchodząca gala przejdzie do historii w związku z formułą transmisji. Po raz pierwszy od 1972 wydarzenie to pokaże stacja ABC. To jednak nie wszystko. Gala będzie po raz pierwszy w historii transmitowana równolegle na platformach streamingowych Disney+ oraz Hulu.

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