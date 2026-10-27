Super Bowl Halftime Show 2027 - kto wystąpi? Znamy następcę Bad Bunny'ego

To już oficjalne: Jay-Z, który od lat współdecydował o gwiazdach występujących gościnnie na finałowym meczu NFL, tym razem wybrał samego siebie. Legenda hip-hopu wystąpi w przerwie meczu Super Bowl 2027 - gdzie i kiedy? Oto najważniejsze informacje.

Super Bowl Halftime Show 2027 - znamy gwiazdę

Organizatorzy Apple Music Super Bowl LXI Halftime Show przerwali milczenie. W mediach społecznościowych po długim oczekiwaniu oficjalnie zakomunikowali, kto wystąpi w przerwie najważniejszego meczu futbolu amerykańskiego w przyszłym roku. Będzie to Jay-Z, 56-letni raper, legenda hip-hopu, mąż Beyoncé, a także - współorganizator finałowego show Super Bowl od lata 2019 roku.

Jay-Z właśnie zakończył trasę. Wybrał samego siebie

Po kilku głośnych występach gwiazd w ostatnich latach, Jay-Z sam podjął rękawicę, wskazując samego siebie i tym samym, wystąpi w przerwie finałowego meczu ligi NFL. Moment ogłoszenia tej kontrowersyjnej decyzji nie jest przypadkowy. Gwiazdor właśnie zakończył jubileuszową trasę "Jay-Z 30 Tour" z okazji 30-lecia premiery jego debiutanckiego albumu. Ostatni koncert odbył się 24 października na tym samym stadionie, na którym w przyszłym roku odbędzie się finał Super Bowl.

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Super Bowl Halftime Show - co to jest? Gdzie i kiedy się odbędzie?

Występy artystyczne są standardem w przerwach rozgrywek futbolu amerykańskiego. Szczególne miejsce zajmują jednak show organizowane w połowie finałowego meczu ligi NFL. Od końca lat 60. na Super Bowl występowały rozmaite gwiazdy, a jednym z najbardziej ikonicznych koncertów był obejrzany przez ponad 130 mln widzów występ Michaela Jacksona w 1993 roku. W ostatnich latach nastąpił swoisty renesans - blisko 130 mln osób przyciągnęli Usher (2024) i Bad Bunny (2026), a w 2025 roku Kendrick Lamar nieco pobił rekord Jacksona sprzed ponad 30 lat.

Przyszłoroczny finał Super Bowl odbędzie się 14 lutego nieopodal Los Angeles, na stadionie SoFi Stadium w Inglewood. Transmisję przeprowadzą telewizje ESPN i ABC oraz platforma internetowa Disney+.

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