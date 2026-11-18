"Hotel Paradise 13" zaskakuje nowościami. Klaudia El Dursi i Edyta Zając w roli prowadzących

Widzowie stacji TVN7 śledzą obecnie trzynastą odsłonę popularnego programu randkowo-strategicznego. Podobnie jak w poprzedniej serii, główna nagroda dla zwycięskiej pary wynosi aż 200 tysięcy złotych, co oznacza podwojenie dawnej stawki stu tysięcy. Nowością w tej edycji są również dodatkowe zadania, w których pojedynczy gracze mogą zdobyć osobne nagrody finansowe.

Spore przetasowania nastąpiły także w obsadzie gospodyń formatu. Na początku nagrań w tej roli występowała powracająca do show Klaudia El Dursi. W trakcie realizacji zdjęć musiała ona jednak wrócić do kraju, a obowiązki prowadzącej przejęła ponownie Edyta Zając. Później wyszło na jaw, że powodem wyjazdu El Dursi było dołączenie do grona prowadzących program "Top Model".

Twórcy zdecydowali się także na wyraźne odświeżenie zasad gry. W programie znów pojawiła się Rajska Wyrocznia oraz zupełna nowość, czyli Rajskie Tableu. Nowi mieszkańcy hotelu oraz zwycięzcy konkurencji otrzymywali specjalny przywilej pozwalający na odkrycie karty. Dawało to szansę na zdobycie immunitetu, dokonanie zmiany w parach lub przeprowadzenie późniejszych eliminacji.

Lista uczestników trzynastej edycji programu "Hotel Paradise":

Szymon Królik,

Filip Kuliński,

Nadia Urbanowicz,

Michał Sagan,

Natalia Nartowska,

Karolina Hoppe,

Wiktoria Wasiucionek,

Filip Sadkowski,

Roksana Opalińska,

Wiktor Borzych,

Maja Sukiennik,

Kacper Urbańczak,

Jakub Szypuła,

Oliwia Jężak,

Victoria Rak,

Patryk Strzelczyk,

Soraja Misiak,

Szymon Woźniakiewicz,

Mariia Hrystko.

Hotel Paradise 13 - odcinek 45

Kiedy finał "Hotelu Paradise 13"? Nowa data emisji w TVN7, Player i HBO Max

Pierwotny harmonogram zakładał, że liczący pięćdziesiąt odcinków trzynasty sezon "Hotelu Paradise" zakończy się 19 listopada 2026 roku. Plany te uległy jednak zmianie po zamachu w Krakowie, który skłonił nadawcę do odwołania emisji jednego z epizodów. Jak poinformowała stacja TVN w rozmowie z portalem VOX FM, wielki finał "Hotelu Paradise 13" zostanie wyemitowany 23 listopada 2026 roku o godzinie 20:00 na antenie TVN7 oraz w serwisach Player i HBO Max.

Producenci przygotowali też pewną zmianę, która może rozczarować część widzów korzystających z internetu. Standardowe odcinki wieczorne trafiały do serwisów streamingowych już o godzinie 9:00 rano w dniu premiery telewizyjnej. W przypadku ostatniego epizodu przedpremierowa publikacja w sieci nie odbędzie się i użytkownicy oglądający show wyłącznie online muszą poczekać na emisję do godziny 20:00.

Superpandora w "Hotelu Paradise 13". Gdzie i kiedy oglądać odcinek specjalny?

Przy okazji dwunastej odsłony reality show twórcy wprowadzili zupełnie nowy format podsumowujący sezon. Poza standardowymi wywiadami z poszczególnymi graczami, widzowie mogli zobaczyć specjalną Superpandorę. Kilka miesięcy po zakończeniu zdjęć uczestnicy spotykają się na żywo, nierzadko po raz pierwszy od wyjazdu, aby wyjaśnić dawne spory, skonfrontować się z rywalami i zdradzić, czy ich relacje przetrwały próbę czasu.

Specjalny odcinek Superpandory podsumowujący trzynastą edycję "Hotelu Paradise" trafi do serwisu Player najprawdopodobniej bezpośrednio po zakończeniu emisji finału w telewizji.