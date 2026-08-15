Nicola Zalewski z pięknym trafieniem w sparingu. Polak zapewnił Atalancie wygraną

Udany występ Zalewskiego na nowej pozycji

Trener Maurizio Sarri postawił na Polaka od pierwszej minuty w podstawowej jedenastce Atalanty. Włoski szkoleniowiec zdecydował się wystawić Zalewskiego na prawym skrzydle, a ten znakomicie wykorzystał swoją szansę.

Po zmianie stron 24-letni zawodnik zszedł z boku boiska do środka pola, po czym sprytnie wyminął obrońcę i wypracował sobie dogodną okazję. Chwilę później oddał celny strzał lewą nogą w kierunku bliższego słupka, nie dając golkiperowi rywali większych szans na skuteczną interwencję. To efektowne uderzenie okazało się decydujące, ponieważ więcej goli w tym starciu nie padło, a Polak zagrał pełne spotkanie.

Przyszłość Polaka i plotki transferowe

Zalewski prezentuje bardzo dobrą dyspozycję podczas obecnego okresu przygotowawczego. Do zespołu z Bergamo przeniósł się przed rokiem po epizodzie w Interze Mediolan. Do tej pory rozegrał dla obecnego klubu 42 spotkania, w których strzelił dwa gole i zanotował siedem kluczowych podań.

Niedawno w mediach pojawiały się doniesienia o tym, że jego pozyskaniem zainteresowany jest AC Milan. Obecnie kadrowicz koncentruje się jednak na wywalczeniu mocnej pozycji w rotacji Atalanty, a dobra gra w starciu z hiszpańską drużyną z pewnością przybliża go do tego celu przed zbliżającymi się rozgrywkami.