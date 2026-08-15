Derby dla Zagłębia Lubin po trudnym meczu. Ojrzyński komentuje zwycięstwo

Dramatyczne derby na Dolnym Śląsku

KGHM Zagłębie Lubin pokonało Śląsk Wrocław 2:1 w emocjonującym starciu derbowym. Mimo braku spektakularnych zwrotów akcji przez większość spotkania, walka na boisku była zacięta. Goście prowadzili po pierwszej połowie, co zapowiadało trudne zadanie dla gospodarzy w drugiej części meczu.

Odpowiedź Zagłębia nadeszła krótko po zmianie stron, kiedy to udało im się doprowadzić do remisu. Decydujący cios padł w końcówce spotkania, dając drużynie Leszka Ojrzyńskiego cenne zwycięstwo przed własną publicznością.

"Cieszymy się bardzo z wygranej, bo wiemy, że derbowe mecze nie są łatwe. Mieliśmy piorunujący początek, kiedy wypracowaliśmy sobie kilka sytuacji bramkowych, ale piłka nie chciała wpaść do siatki. Mieliśmy aż siedem rzutów rożnych, ale żadnego nie wykorzystaliśmy, a dodatkowo po jednym z nich straciliśmy gola i musieliśmy gonić wynik. Jednak nie panikowaliśmy, bo mieliśmy plan na ten mecz. W drugiej połowie konsekwentnie graliśmy swoje i to przyniosło efekt w postaci wyrównania, a później zwycięskiej bramki. Dzisiaj obchodziliśmy Święto Wojska Polskiego, a my takie święto sprawiliśmy zarówno sobie, jak i swoim kibicom" - podsumował trener Leszek Ojrzyński.

Rozczarowanie w obozie wrocławian

Trener Śląska Wrocław, Ante Simundza, wyraził niezadowolenie z postawy swoich podopiecznych. Szkoleniowiec podkreślił, że zespół nie zagrał na oczekiwanym poziomie, szczególnie jeśli chodzi o intensywność w pierwszych minutach i jakość gry piłką.

Simundza zauważył, że jego zespół był świadomy taktyki rywala opartej na długich podaniach i stałych fragmentach gry. Niestety, właśnie po tych elementach Śląsk stracił obie bramki, co uwypukliło różnicę między założeniami taktycznymi a realizacją na boisku.

"Zagłębie strzeliło jednego gola więcej i wygrało. Nie zagraliśmy na takim poziome, jak oczekuję, zwłaszcza w pierwszej połowie. W pierwszych 10 minutach nie zagraliśmy na takiej intensywności, ale później, jak już uspokoiliśmy nasza grę, wyglądało to lepiej. Nie graliśmy jednak z piłką przy nodze na takim poziomie, jak oczekuję. Przed spotkaniem wiedzieliśmy, że Zagłębie bazuje na długich podaniach i stałych fragmentach gry. I oba gole straciliśmy po stałych fragmentach gry. Trener może mówić, jak mają piłkarze się ustawiać, ale później przychodzi mecz i nie zawsze to wychodzi" - dodał szkoleniowiec Śląska.