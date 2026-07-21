Mikołaj Roznerski pokazał syna. Chłopak wkrótce zacznie naukę w liceum!

Wakacje to czas beztroski i odpoczynku, ale dla wielu rodzin to także moment intensywnych przygotowań do rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego w nowej szkole. Taki właśnie kamień milowy osiągnął Antek, syn popularnego aktora Mikołaja Roznerskiego, który ukończył szkołę podstawową. Ich najnowsza fotka lotem błyskawicy obiegła media społecznościowe.

Mikołaj Roznerski pokazał syna. Antek idzie już do liceum

Aktor znany z popularnych seriali telewizyjnych, a ostatnio także z prowadzenia programu "The Floor", ściśle dba o ochronę prywatności swoich bliskich. Ostatnio jednak Mikołaj Roznerski zrobił wyjątek, publikując w sieci wspólne zdjęcie z synem. Nie widać na nim twarzy 15-letniego Antoniego, ale jedno jest pewne: aktor jest dumny z syna, który we wrześniu rozpocznie naukę w szkole średniej. Wszystko wskazuje na to, że panowie wspólnie udali się na wakacyjny wyjazd.

"Z lewej muzeum z prawej liceum" - napisał z humorem Roznerski w opisie zdjęcia, które znajdziecie w naszej galerii poniżej.

Fani zachwyceni. Joanna Moro zwróciła uwagę na jeden szczegół

Zdjęcie i komentarz Roznerskiego wywołały wiele komentarzy. Szybko posypały się komplementy od fanów, również tych, którzy też mają dzieci wybierające się właśnie do szkoły średniej. Na Instagramie głos zabrała do tego aktorka Joanna Moro, komentując modną fryzurę Antka.

"Widzę, że modny fryz ten z liceum ;) Gratulacje" - czytamy.

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Kim jest mama chłopaka?

Syn aktora przyszedł na świat w 2011 roku. Mikołaj Roznerski był wtedy związany z młodszą o trzy lata koleżanką po fachu - Martą Juras, którą poznał w czasie studiów. Choć para ostatecznie się rozstała, oboje zgodnie dbają o ochronę prywatności wizerunku wspólnej pociechy i reszty bliskich. Zdjęcia Antka rzadko pojawiały się więc w przestrzeni publicznej. Jak przyznał w kilku wywiadach Roznerski, żałuje, że nie udało mu się zbudować trwałej rodziny, ale na co dzień stara się utrzymywać bliski kontakt z synem i nie być "ojcem weekendowym". Aktor stworzył później relację z Adrianą Kalską i nie ma więcej dzieci, zaś Juras doczekała się jeszcze dwójki młodszych potomków lub potomkiń.

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