George R. R. Martin wyda kolejną książkę. Zmienią aktora Jaja w "Rycerzu Siedmiu Królestw"? Padła jasna deklaracja

Przy drugim sezonie "Rycerza Siedmiu Królestw", ekipa przeniosła się z Irlandii Północnej do Hiszpanii, by na Gran Canarii nakręcić sceny rozgrywające się podczas potwornej suszy, jaka nawiedziła Westeros półtora roku po feralnym turnieju w Ashford. Zdjęcia trzeba było jednak przerwać, bo choć kręcili w miejscu, w którym pada "raz na sto lat" - guess what - spadł ulewny deszcz. Sztorm Therese nie miał litości i dokonał tylu szkód, że ekipa musiała znaleźć nowe miejsce dla przygód Dunka (Peter Claffey) i Jaja (Dexter Sol Ansell). Padło na La Fortaleza i zdjęcia ostatecznie wznowiono, gdy porządkowe wydobyły już podtopiony sprzęt z poprzedniej lokalizacji.

Doszło do powodzi. W całym kraju wprowadzono stan wyjątkowy. Musieliśmy wstrzymać pracę, a gdy już mieliśmy wrócić – znów zaczęło padać. Było tyle przestojów i wznawiania prac, że trudno było złapać rytm. To trwało za długo jak na sześcioodcinkowy sezon, a przed nami jeszcze trzy tygodnie zdjęć. [...] Drugi sezon to cholerny drań - rzekł showrunner Ira Parker w rozmowie z dziennikarzem The Hollywood Reporter.

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"Rycerz Siedmiu Królestw" - premiera 2. sezonu zaliczy opóźnienie?

Mam jednak dobre wieści - Ira potwierdził, że premiera drugiego sezonu wciąż planowana jest na pierwszą połowę 2027 roku. Nowe odcinków (znów w liczbie sześć) potrwają tyle samo, co te w pierwszej odsłonie, czyli średnio ok. 35 minut.

"Rycerz Siedmiu Królestw" - 2. sezon zaskoczy nawet największych fanów książek

Jedną z dwóch najciekawszych informacji, jakie w rzeczonym wywiadzie ujawnił Ira, jest zaskoczenie, jakie czeka nawet największych fanów pióra George'a R. R. Martina. Okazało się bowiem, że autor wyciągnął zakurzone strony, które ostatecznie nie trafiły do nowelki "Zaprzysiężony miecz", którą adaptuje drugi sezon "Rycerza Siedmiu Królestw", i pozwolił Irze uwzględnić je w scenariuszu.

Dał mi kilka nieopublikowanych stron – autentyczne teksty, które znalazł gdzieś w swoich aktach i nam przesłał. Skorzystaliśmy z nich. Dla zagorzałych fanów mamy kilka dodatkowych elementów, które – jako, że pochodzą z szafek George'a – są kanoniczne - zapowiedział twórca.

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George R. R. Martin wyda nową nowelkę. Jajo zagra inny aktor?

Drugą ciekawostką ujawnioną przez Irę jest nadchodząca czwarta nowelka o Dunku i Jajo. Co prawda już od stycznia wiemy, że George pracował nad nowymi opowiadaniami, były to jednak tylko zarysy fabuły, a nie koherentna twórczość. Tymczasem, jeśli wierzyć Irze, już wkrótce doczekamy się nowej publikacji. "Akcja rozgrywa się w mega fajnej lokalizacji" - zdradził twórca serialu. Wyjawił też, że piąta nowelka ma być ostatnią, w której Jajo będzie jeszcze chłopcem. Czy to oznacza, że Dextera Sol Ansella zastąpi inny, starszy aktor?

Bynajmniej. Ira Parker wciąż trzyma się swojego założenia, że chciałby nakręcić pięć sezonów "Rycerza Siedmiu Królestw", a potem zrobić przerwę, by wrócić, gdy Dexter dostatecznie podrośnie. "Moglibyśmy spotkać go ponownie już jako księcia, pobawić się w politykę, przenieść akcję do Summer Hall i Królewskiej Przystani - i ogólnie zmienić klimat, żeby nie szwendali się po królestwie przez cały serial" - mówi twórca. Zapytany, co o jego niekonwencjonalnym planie kilkuletniej przerwy w środku serialu sądzi HBO, Ira odpowiada, że głównie to przewracają oczami. Ale on jest zawzięty, bo nie chce zmieniać aktora.

Dexter to nasz Jajo. A przynajmniej Dexter to MÓJ Jajo - nie mam kontroli nad tą własnością intelektualną, ale Dexter i Peter to moi ludzie - skwitował.

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