Rozbój w Oleśnicy. 46-latek celował do ludzi z pistoletu pneumatycznego

Napad z bronią pneumatyczną w Oleśnicy

Dwaj mężczyźni przebywali w swoim mieszkaniu, gdy niespodziewanie wszedł do niego 46-letni napastnik. Mężczyzna wyciągnął pistolet pneumatyczny i celując w stronę lokatorów, zagroził im pozbawieniem życia. Przestraszeni pokrzywdzeni w obawie o własne bezpieczeństwo oddali przedmioty, których zażądał agresor. Łupem sprawcy padł telefon komórkowy, trzy zegarki oraz gotówka. Przed opuszczeniem lokalu 46-latek wystrzelił kilka pocisków, które wybiły szybę oraz uszkodziły ściany i elementy wyposażenia, jednak żaden z napadniętych mężczyzn nie odniósł obrażeń.

Szybkie zatrzymanie i odnalezione narkotyki

Po otrzymaniu zgłoszenia o napadzie sprawą zajęli się funkcjonariusze wydziału kryminalnego z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy. Dzięki podjętym działaniom operacyjnym mundurowi szybko ustalili tożsamość podejrzewanego i zatrzymali 46-letniego mieszkańca. Podczas przeszukania policjanci ujawnili przy mężczyźnie substancje zabronione w postaci amfetaminy oraz tabletek ekstazy. Ilość zabezpieczonych narkotyków odpowiadała około 60 porcjom handlowym. Zatrzymany został przewieziony do jednostki policji, gdzie przeprowadzono z nim dalsze czynności procesowe.

Tymczasowy areszt i grożąca kara

Zebrany przez śledczych materiał dowodowy stał się podstawą do przedstawienia 46-latkowi zarzutów dotyczących rozboju oraz posiadania środków odurzających. Prokurator złożył do sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego najsurowszego środka zapobiegawczego. Sąd przychylił się do tego wniosku i zdecydował, że mężczyzna spędzi najbliższe 3 miesiące w tymczasowym areszcie. Za przestępstwo rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia polskie prawo przewiduje karę do 15 lat pozbawienia wolności, a o ostatecznym wymiarze kary zdecyduje sąd.

Źródło: Policja.pl