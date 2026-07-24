Rozbój w Bydgoszczy i Tucznie. Policja zatrzymała dwóch napastników

Atak na 21-letniego mieszkańca Inowrocławia

Zdarzenie miało swój początek 19 lipca 2026 roku, kiedy dyżurny policji w Inowrocławiu przyjął zgłoszenie o pobiciu młodego mężczyzny. Funkcjonariusze wysłani na miejsce ustalili, że poszkodowany przebywał wcześniej w Bydgoszczy. Tam dwóch mężczyzn zaproponowało mu wspólną podróż i podwiezienie do miejsca zamieszkania w Inowrocławiu. Jak się później okazało, propozycja transportu była jedynie pretekstem do zaplanowanego ataku na 21-latka.

Kradzież telefonu i porzucenie ofiary w Tucznie

W trakcie podróży jeden z agresorów zaczął grozić pasażerowi przedmiotem przypominającym broń palną oraz kastetem, żądając oddania telefonu komórkowego. Po kradzieży urządzenia obaj napastnicy pobili 21-letniego mężczyznę. Następnie sprawcy pozostawili poszkodowanego w miejscowości Tuczno na terenie powiatu inowrocławskiego i oddalili się z miejsca zdarzenia. Sprawą natychmiast zajęli się policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, którzy dążyli do szybkiego ustalenia tożsamości napastników.

Zatrzymania w Bydgoszczy oraz Toruniu

Dwa dni po zdarzeniu, czyli 21 lipca 2026 roku, kryminalni wspierani przez funkcjonariuszy z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji przeprowadzili akcję na bydgoskich Bielawach. Zatrzymali tam 38-letniego mężczyznę, a podczas przeszukania jego miejsca zamieszkania mundurowi znaleźli woreczek z suszem roślinnym. Drugi z podejrzanych, 51-latek, został zlokalizowany i ujęty przez bydgoskich policjantów na terenie Torunia. Obaj mężczyźni zostali przewiezieni do jednostki policji w celu wykonania dalszych czynności procesowych.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla podejrzanych

Zebrany w toku postępowania materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie obu zatrzymanym zarzutu rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Starszy z mężczyzn oraz jego 38-letni wspólnik odpowiedzą za atak na mieszkańca Inowrocławia, natomiast młodszy z nich dodatkowo usłyszał zarzut posiadania narkotyków. Decyzją sądu obaj sprawcy spędzą najbliższe trzy miesiące w areszcie tymczasowym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi im kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata, a maksymalnie do 20 lat.

Źródło: Policja.pl