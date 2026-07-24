Potrącenie w Wolbromiu. 19-latek na hulajnodze uciekł z miejsca zdarzenia

Wypadek na przejściu dla pieszych w Wolbromiu

Do zdarzenia doszło 22 lipca 2026 roku po godzinie 13:00 na ulicy Krakowskiej w Wolbromiu, w sąsiedztwie parku miejskiego. 71-letni mężczyzna znajdował się na oznakowanym przejściu dla pieszych, przed którym prawidłowo zatrzymał się kierujący samochodem osobowym. W tym samym czasie 19-latek jadący hulajnogą elektryczną, który dodatkowo przewoził pasażera, ominął stojący pojazd i wjechał na pasy, uderzając w przechodzącego seniora. Po potrąceniu sprawca nie zatrzymał się i oddalił z miejsca zdarzenia, pozostawiając poszkodowanego bez pomocy. 71-letni mężczyzna został niezwłocznie zabrany do szpitala.

Policja zatrzymała 19-letniego sprawcę potrącenia

Funkcjonariusze natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczęli czynności mające na celu ustalenie tożsamości i zatrzymanie sprawcy. Dzięki zebranym informacjom oraz analizie nagrań z kamer monitoringu miejskiego 19-letni kierujący hulajnogą został ujęty jeszcze tego samego dnia. Badanie wykazało, że młody mężczyzna był trzeźwy. Zatrzymany 19-latek usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku oraz ucieczki z miejsca zdarzenia. O jego dalszym losie będzie teraz decydował sąd.

Apel policji o zachowanie ostrożności na drodze

Mundurowi przypominają, że hulajnoga elektryczna to pojazd, a nie zabawka, i jej użytkownicy mają obowiązek stosowania się do przepisów ruchu drogowego. Każdy kierujący powinien zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza podczas zbliżania się do przejść dla pieszych. Nadmierna prędkość, wykonywanie niebezpiecznych manewrów czy przewożenie pasażerów mogą prowadzić do groźnych zdarzeń drogowych. Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu o rozsądek oraz odpowiedzialne zachowanie na jezdni i chodnikach.

Źródło: Policja.pl