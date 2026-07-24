Znów jest głośno o Jasiu Kapeli. Tym razem uderzył w Skolima

Kim jest Jaś Kapela?

Jaś Kapela, właśc. Jan Kapela (ur. 1984), to polski poeta, pisarz, publicysta związany z "Krytyką Polityczną" oraz aktywista lewicowy. Rozgłos zyskał jako zwycięzca pierwszego w Polsce slamu poetyckiego w 2003 roku. W swojej twórczości i działalności publicznej porusza tematykę zmian klimatycznych, praw zwierząt, wegetarianizmu oraz kwestii społeczno-gospodarczych. Znany jest z wywoływania kontrowersji medialnych i udziału w dyskusjach internetowych.

Publiczność kojarzy go jednak nie tylko z działalności w mediach społecznościowych, ale głównie z walk w galach freak fight.

Jaś Kapela już wcześniej znał Skolima

Mało kto wie, że Jaś Kapela znał już o wiele wcześniej Skolima. Panowie zmierzyli się w Prime MMA 2. Włodarze zaproponowali mu wtedy walkę z ówczesną gwiazd "Barw Szczęścia" - Konradem Skolimowskim. Między zawodnikami iskrzyło już w trakcie ważnia, kiedy to aktywista uderzał w wokalistę. Uderzał w niego nawet szalikiem z "2137", które miało wyraźną symbolikę związaną z Janem Pawłem II. A każdy wie, że Skolim jest osobą wierzącą i tego się nie wstydzi.

Ostatecznie to jednak muzyk wygrał starcie w II rundzie.

Skolim Hit Sopot Festiwal

Jaś Kapela uderza w Skolima. Internauci podzieleni

Skolim ostatnio nie ma szczęścia. Po jednej z jego wypowiedzi Doda z innymi artystami zaczęła się go czepiać. Mało kto się spodziewał, że do tego grona, ale w innym temacie dołączy właśnie Jaś Kapela. Mężczyzna na swoim X umieścił prześmiewcze nagranie dot. muzyki Skolima nazywając go "naszym kiełbasianym królem latino disco polo". Kapela tańczy na nim wrytm swojej "piosenki", a w tle grill z kiełbasami.

Internauci są zdecydowanie podzieleni tym nagraniem. Jedni uważają to za "diss" i dobry "humor". Inni wprost piszą o niesmacznym zachowaniu i niepotrzenym wbijaniu szpilek w Skolima.

Nagrałem tribut dla Skolima, naszego kiełbasianego króla latino disco polo, zapraszam do słuchania całości na YT: https://t.co/3etznH6Qdt pic.twitter.com/mWi9bZDONb— Jaś Kapela (@JasKapela) July 23, 2026