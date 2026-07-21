W nowym odcinku "Rodu smoka" pojawiło się nawiązanie do 2. sezonu "Rycerza Siedmiu Królestw". Ten ród odegra kluczową rolę

Jak na spin-off “Gry o tron” przystało, “Ród smoka” co jakiś czas przypomina nam, że opowieść o konflikcie królowej Rhaenyry Targaryen (Emma D’Arcy) z jej bratem Aegonem (Tom-Glynn Carney), a w serialu to w sumie ze wszystkimi trzema braćmi, nie funkcjonuje w próżni, a jest częścią rozległego uniwersum. W piątym odcinku trzeciego sezonu pojawiło się nawiązanie do nadchodzącego filmu o Podboju Zdobywców, a także mała “zajawka” nadchodzącego drugiego sezonu “Rycerza Siedmiu Królestw”, w którym poznamy ser Eustace’a Osgreya (w tę rolę wcieli się Peter Mullan).

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“Ród smoka” wspomina ród Osgreyów, który poznacie w 2. sezonie “Rycerza Siedmiu Królestw” - spoilery z książek

Historia rodu Osgreyów sięga tysiąca lat przed Podbojem Aegona Zdobywcy i jego sióstr (gwoli przypomnienia, akcja “Rodu smoka” rozgrywa się około 130 lat po Podboju). Byli oni Marszałkami Marchii Północnej i jednym z najważniejszych rodów Reach. Dumnie służyli swym władcom, Gardenerom, posiadali cztery zamki i nawiązywali sojusze poprzez liczne śluby z takimi rodami jak Hightowerowie, Blackwoodowie czy Florentowie. Gdy Aegon Targaryen obwołał się królem Siedmiu Królestw Westeros, ostatni władca z rodu Gardenerów zginął w bitwie zwanej Polem Ognia, a ich miejsce - jako lordowie Wysogrodu i ród zwierzchni Reach - z jakiegoś powodu zajęli Tyrellowie, którzy dotąd byli jedynie zarządcami. Ród Osgreyów stracił zaś na znaczeniu i czasem zaczął podupadać. Można by rzec, iż był to ichniejszy ekwiwalent restrukturyzacji w korporacji, gdy po zmianie zarządu nieposiadający żadnych istotnych osiągnięć pracownik otrzymuje awans, ten zasłużony traci zaś pracę.

W 211 roku po Podboju, gdy rozgrywa się akcja drugiego sezonu “Rycerza Siedmiu Królestw,” Osgreyowie od lat nie są już lordami, a jedynie rycerzami na włościach. Ostatnim przedstawicielem tego niegdyś znamienitego rodu jest ser Eustace Osgrey ze Standafst, które jedynie z kurtuazji zwie się zamkiem, w rzeczywistości jest to bowiem ledwie wieża strażnicza. Dunk (Peter Claffey) i Jajo (Dexter Sol Ansell) zaciągają się u niego na służbę i z czasem wikłają się w spór sąsiedzki pomiędzy ser Eustace’em, a panią Zimnej Fosy, lady Rohanne Webber. Okazuje się wówczas, że stary Osgrey zataił przed Dunkiem pewną mroczną tajemnicę, a jego uraza wobec rodu Targaryenów sięga znacznie głębiej niż można było przypuszczać. I ma naprawdę poważne konsekwencje, ale tego już wam zdradzać nie będę - przekonacie się oglądając drugi sezon “Rycerza Siedmiu Królestw” lub czytając nowelki o Dunku i Jaju autorstwa George’a R. R. Martina.

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“Rycerz Siedmiu Królestw” - kiedy premiera 2. sezonu?

Na szczęście na nowe odcinki “Rycerza Siedmiu Królestw” nie przyjdzie nam długo czekać. Drugi sezon jeszcze się kręci, ale HBO potwierdziło, że zadebiutuje w 2027 roku. W rolach głównych powrócą Peter Claffey i Jajo Dexter Sol Ansell, a do obsady dołączyli m.in. Lucy Boynton jako lady Rohanne Webber, Babou Ceesay jako ser Bennis od Brązowej Tarczy oraz Peter Mullan jako ser Eustace Osgrey. Ekipa z pierwszego sezonu niestety nie powróci.

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