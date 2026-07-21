W nowym odcinku "Rodu smoka" pojawiło się nawiązanie do 2. sezonu "Rycerza Siedmiu Królestw". Ten ród odegra kluczową rolę

Natalia Nowecka
Natalia Nowecka
2026-07-21 23:13

"Ród smoka" minął już półmetek trzeciego sezonu, a w piątym odcinku scenarzyści sprawili, że miłośnicy książek George'a R. R. Martina (na których, bardzo, luźno oparto fabułę) kilkakrotnie się uśmiechnęli. Gdy książę Daeron Targaryen (Benjamin Evan Ainsworth) wymienia rody, których historię kazał wkuwać mu lord Ormund (James Norton), pada nazwisko Osgrey. Widzom nic ono nie mówi, czytelnicy wiedzą jednak, że ta rodzina odegra znaczącą rolę w nadchodzącym drugim sezonie "Rycerza Siedmiu Królestw". Już tłumaczę dlaczego.

“Ród smoka” wspomina ród Osgreyów, który poznacie w 2. sezonie “Rycerza Siedmiu Królestw” - spoilery z książek
Autor: Theo Whiteman/Steffan Hill/HBO/ Materiały prasowe

Jak na spin-off “Gry o tron” przystało, “Ród smoka” co jakiś czas przypomina nam, że opowieść o konflikcie królowej Rhaenyry Targaryen (Emma D’Arcy) z jej bratem Aegonem (Tom-Glynn Carney), a w serialu to w sumie ze wszystkimi trzema braćmi, nie funkcjonuje w próżni, a jest częścią rozległego uniwersum. W piątym odcinku trzeciego sezonu pojawiło się nawiązanie do nadchodzącego filmu o Podboju Zdobywców, a także mała “zajawka” nadchodzącego drugiego sezonu “Rycerza Siedmiu Królestw”, w którym poznamy ser Eustace’a Osgreya (w tę rolę wcieli się Peter Mullan).

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“Ród smoka” wspomina ród Osgreyów, który poznacie w 2. sezonie “Rycerza Siedmiu Królestw” - spoilery z książek

Historia rodu Osgreyów sięga tysiąca lat przed Podbojem Aegona Zdobywcy i jego sióstr (gwoli przypomnienia, akcja “Rodu smoka” rozgrywa się około 130 lat po Podboju). Byli oni Marszałkami Marchii Północnej i jednym z najważniejszych rodów Reach. Dumnie służyli swym władcom, Gardenerom, posiadali cztery zamki i nawiązywali sojusze poprzez liczne śluby z takimi rodami jak Hightowerowie, Blackwoodowie czy Florentowie. Gdy Aegon Targaryen obwołał się królem Siedmiu Królestw Westeros, ostatni władca z rodu Gardenerów zginął w bitwie zwanej Polem Ognia, a ich miejsce - jako lordowie Wysogrodu i ród zwierzchni Reach - z jakiegoś powodu zajęli Tyrellowie, którzy dotąd byli jedynie zarządcami. Ród Osgreyów stracił zaś na znaczeniu i czasem zaczął podupadać. Można by rzec, iż był to ichniejszy ekwiwalent restrukturyzacji w korporacji, gdy po zmianie zarządu nieposiadający żadnych istotnych osiągnięć pracownik otrzymuje awans, ten zasłużony traci zaś pracę.

W 211 roku po Podboju, gdy rozgrywa się akcja drugiego sezonu “Rycerza Siedmiu Królestw,” Osgreyowie od lat nie są już lordami, a jedynie rycerzami na włościach. Ostatnim przedstawicielem tego niegdyś znamienitego rodu jest ser Eustace Osgrey ze Standafst, które jedynie z kurtuazji zwie się zamkiem, w rzeczywistości jest to bowiem ledwie wieża strażnicza. Dunk (Peter Claffey) i Jajo (Dexter Sol Ansell) zaciągają się u niego na służbę i z czasem wikłają się w spór sąsiedzki pomiędzy ser Eustace’em, a panią Zimnej Fosy, lady Rohanne Webber. Okazuje się wówczas, że stary Osgrey zataił przed Dunkiem pewną mroczną tajemnicę, a jego uraza wobec rodu Targaryenów sięga znacznie głębiej niż można było przypuszczać. I ma naprawdę poważne konsekwencje, ale tego już wam zdradzać nie będę - przekonacie się oglądając drugi sezon “Rycerza Siedmiu Królestw” lub czytając nowelki o Dunku i Jaju autorstwa George’a R. R. Martina.

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“Rycerz Siedmiu Królestw” - kiedy premiera 2. sezonu?

Na szczęście na nowe odcinki “Rycerza Siedmiu Królestw” nie przyjdzie nam długo czekać. Drugi sezon jeszcze się kręci, ale HBO potwierdziło, że zadebiutuje w 2027 roku. W rolach głównych powrócą Peter Claffey i Jajo Dexter Sol Ansell, a do obsady dołączyli m.in. Lucy Boynton jako lady Rohanne Webber, Babou Ceesay jako ser Bennis od Brązowej Tarczy oraz Peter Mullan jako ser Eustace Osgrey. Ekipa z pierwszego sezonu niestety nie powróci

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