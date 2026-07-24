Oszustwa na egzaminach na prawo jazdy w Zielonej Górze. Policja zatrzymała cztery osoby

Nieprawidłowości podczas egzaminów w Zielonej Górze

Funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem korupcji przez ostatnie miesiące analizowali sprawę nieprawidłowości, do których dochodziło w trakcie egzaminów na prawo jazdy w Zielonej Górze. Z ustaleń wynika, że w procesie uzyskiwania uprawnień brały udział podstawione osoby, które przystępowały do egzaminu państwowego zamiast faktycznych kandydatów. Osoby te dysponowały precyzyjnymi informacjami o dacie i godzinie testu oraz wiedziały, kogo konkretnie mają zastąpić przed egzaminatorem. Od marca 2026 roku policjanci zidentyfikowali kilkanaście takich przypadków łamania prawa. Dodatkowo w toku śledztwa ustalono, że egzaminator ośrodka ruchu drogowego miał pomagać wskazanym osobom podczas rozwiązywania części teoretycznej egzaminu.

Zatrzymania i zabezpieczona gotówka w dwóch powiatach

Działania operacyjne i zebrany materiał dowodowy pozwoliły na przeprowadzenie zatrzymań, które miały miejsce 21 i 22 lipca 2026 roku na terenie powiatów zielonogórskiego oraz świebodzińskiego. Policjanci z Gorzowa Wielkopolskiego ujęli cztery osoby podejrzane o udział w opisanym procederze. W miejscach zamieszkania zatrzymanych przeprowadzono szczegółowe przeszukania, podczas których funkcjonariusze zabezpieczyli pieniądze w kwocie blisko 50 000 zł. Wszystkie zgromadzone dowody zostały przekazane do prokuratury w celu dalszego procedowania sprawy.

Zarzuty korupcyjne i tymczasowy areszt dla podejrzanego

Zatrzymane osoby zostały przewiezione do Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, gdzie przedstawiono im zarzuty dotyczące udzielania oraz przyjmowania korzyści majątkowych. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego za te czyny przewidziana jest kara do 10 lat pozbawienia wolności. Po analizie dowodów sąd uwzględnił wniosek prokuratora i zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec jednej z osób. Przedstawiciele organów ścigania zaznaczają, że śledztwo prowadzone przez prokuraturę w Zielonej Górze ma charakter rozwojowy.

Źródło: Policja.pl