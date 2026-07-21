"Ród smoka". Kim była Meria Martell, o której opowiadał Ormund? Wkrótce ją zobaczycie

“Ród smoka” to pierwszy, ale bynajmniej nie ostatni ze spin-offów “Gry o tron”. Za nami już premierowy sezon “Rycerza Siedmiu Królestw” (drugi właśnie się kręci), a w przygotowaniach jest film o Podboju Aegona Zdobywcy i jego sióstr. I właśnie w tym filmie ujrzycie słynną Merię Martell, o której opowiadał Ormund, a Daeron pytał, czy była ona bohaterką, czy też złoczyńcą. Tak się składa, że w sumie to jednym i drugim - zależy kogo zapytacie. Dla Targaryenów była jednak nie lada utrapieniem.

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“Ród smoka” wspomina legendarną postać z czasu Podboju. Kim była Meria Martell?

Meria Martell, zwana Zółtą Ropuchą z Dorne, była kobietą, której bogowie poskąpili urody, nie żałowali zaś charakteru i hartu ducha. W czasie Podboju Aegona (czyli ponad sto lat przed wydarzeniami z “Rodu smoka”) Meria była księżną Dorne (gdyż to królestwo nie uznawało królów i królowych). Miała 80 lat, była bardzo otyła, niewidoma i niemal całkowicie łysa. Jej skóra przybrała dziwnie żółty kolor, co stanowiło źródło jej przydomku. Nie władała mieczem i nie posiadała żadnych istotnych sojuszników w Westeros, jednak jako jedyna zdołała odeprzeć Zdobywców i ich trzy smoki - Baleriona, Meraxes i Vhagar.

Gdy Aegon Zdobywca uznał, że zamierza podporządkować sobie całe Siedem Królestw Westeros, spotkał się rzecz jasna z oporem, ale Podbój przyszedł mu bez większego trudu. Rozprawiwszy się z Durrandonami, Harrenem Czarnym, Lannisterami i Gardenerami, skierował wzrok na Północ, ale do bitwy nawet nie doszło. Król Torrhen Stark uznał, że żadna korona nie jest warta tego, by jego ludzie ginęli trawieni przez smoczy ogień i tak oto przeszedł do historii jako Król, Który Klęknął, a Aegon Targaryen utwierdził się w przekonaniu, że jego kampania “mam smoka i nie zawaham się go użyć” przyniosła oczekiwany skutek i podbój Doliny Arrynów oraz pustyń Dorne to już tylko formalność. Nie pofatygował się tam nawet osobiście i do Arrynów posłał starszą ze swych sióstr - królową Visenyę na Vhagar, a do Dorne poleciała zaś młodsza, Rhaenys, na grzbiecie potężnej smoczycy Meraxes. I o ile Dolina w istocie ugięła się bez problemu, księżna Meria Martell obwieściła, że Dorne nie ma króla. Gdy Rhaenys zagroziła, że Targaryenowie wrócą do tego królestwa, tym razem przynosząc ze sobą “ogień i krew”, Meria odparła:

To wasza dewiza. Nasza brzmi: “Niezachwiani, Nieugięci, Niezłomni”. Więc możecie nas spalić, pani… ale nas nie ugniecie, nie złamiecie ani nie zdołacie nami zachwiać. Tu jest Dorne. Nie jesteście u nas mile widziani. Wracajcie na własne ryzyko - fragment książki “Ogień i krew” autorstwa George’a R. R. Martina.

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Wojny dornijskie i bolesna klęska Targaryenów

Odmowa Merii wywołała furię Targaryenów. W “Animowanej Historii Siedmiu Królestw” Varys wspomina, że Rhaenys mogła potraktować Słoneczną Włócznię w ten sam sposób, w jaki Aegon potraktował Harrenhal - dosiąść Meraxes i spalić zamek z księżną w środku, lecz “cokolwiek ujrzała w oczach Merii, przeraziło ją tak, że w te pędy pognała do Królewskiej Przystani - na smoczycy z podkulonym ogonem”. I tak oto rozpoczęły się wojny dornijskie, które potrwały kilka kolejnych lat i pochłonęły wiele żyć, w tym samej królowej Rhaenys i jej smoczycy, które zostały zestrzelone przez dornijskich łuczników. Nie będę się tu rozwodzić nad szczegółami rzeczonych wojen, od tego macie książki George’a R. R. Martina (które z całego serca polecam), wspomnę tylko, że owy konflikt zrodził słynne w Westeros określenie: “dornijskie zwycięstwo”, czyli zwycięstwo wyjątkowo podstępne i haniebne. Ale wciąż zwycięstwo.

Dornijczycy dotrzymali obietnicy złożonej przez Merię Martell - pozostali niezachwiani, nieugięci i niezłomni oraz nie klękneli przez smokami, niezależnie od tego, jak kolektywnie i przeraźliwie by nie płonęli. I nie chodziło tu dumę księżnej czy fakt, iż los poddanych obchodził ją mniej niż takiego Torrhena Starka. Jej upór miał uwarunkowanie historyczne - w żyłach Dornijczyków płynie bowiem krew Rhoynarów, którzy przed laty opuścili swą ojczyznę, uciekając przed Valyrianami i ich smokami. Księżniczka Nymeria doprowadziła ich do wybrzeży Dorne i obiecała, że już nigdy więcej nie będą musieli uciekać. Ani kłaniać się smokom. Dlatego Żółta Ropucha z Dorne może uchodzić za podstępne, uparte babsko w oczach pozostałych sześciu królestw, ale dla swych rodaków była prawdziwą bohaterką, która odparła najazd Targaryenów, a Dorne pozostało niezależne aż do 187 roku po Podboju. Smoczy ród wreszcie wcielił ostatnią z krain Westeros w poczet Siedmiu Królestw (wtedy już w sumie dziewięciu, jak słusznie zauważył Egg) i osiągnął swój cel, ale bynajmniej nie militarnie, a poprzez małżeństwo. Tak się bowiem składa, że do owego zjednoczenia doprowadził król Daeron Dobry, ojciec Baelora (Bertie Carvel) i Maekara (Sam Spruell), których poznaliście w “Rycerzu Siedmiu Królestw”.

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Przed Merią Martell była księżniczka Nymeria, która może otrzymać własny serial

Imię wspomnianej księżniczki Nymerii mogło wydać wam się znajome - nie bez przyczyny. Arya Stark (Maisie Williams) z “Gry o tron” nazwała jej imieniem swą wilkorzycę, a Rhaenyra (Millie Alcock) i Alicent (Emily Carey) czytały o niej w książce w pierwszym odcinku “Rodu smoka”. HBO od lat przymierza się do nakręcenia serialu o Nymerii i tułaczce jej ludu - roboczy tytuł brzmi “Dziesięć tysięcy okrętów”, na których księżniczka przetransportowała Rhoynarów do Dorne. Nie wiemy jednak, czy projekt ten kiedykolwiek dojdzie do skutku (aczkolwiek wciąż trzymam za niego kciuki).

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