Plejada gwiazd na finale "Tańca z Gwiazdami". Julia Wieniawa skradła całe show swoim strojem

Gwiazdy w studiu Polsatu na finale "Tańca z Gwiazdami"

Decydujące starcie w 18. sezonie formatu "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" to rywalizacja o statuetkę i nagrodę finansową, w której wyjątkowo uczestniczą cztery duety. Warto przypomnieć, że w poprzednim odcinku z dalszej walki niespodziewanie zrezygnowali Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska. Dzięki głosom widzów awans wywalczyli bezpośrednio Sebastian Fabijański i Julia Suryś, a także Gamou Fall i Hanna Żudziewicz. Z kolei w strefie zagrożenia o awans walczyli Paulina Gałązka z Michałem Bartkiewiczem oraz Magdalena Boczarska z Jackiem Jeschke, ale ostatecznie skład sędziowski dopuścił obie te pary do ścisłego finału.

Ten popularny program taneczny emitowany jest w polskiej telewizji od ponad dwóch dekad i wciąż utrzymuje niezwykle wysokie wyniki oglądalności. Finałowy odcinek zgromadził ogromną rzeszę odbiorców przed telewizorami, natomiast w samym studiu stacji Polsat zasiadło mnóstwo przedstawicieli rodzimego show-biznesu. Jeszcze przed startem relacji na żywo zaproszeni goście bardzo chętnie prezentowali swoje pieczołowicie dobrane stylizacje przed obiektywami fotoreporterów na przygotowanej specjalnie dla nich ściance.

Podczas pozowania na różowym dywanie można było zauważyć wyraźną dominację mrocznych odcieni w elementach garderoby. W eleganckich, ciemnych strojach zaprezentowały się między innymi gospodynie reality show "Farma", czyli Ilona i Milena Krawczyńskie. Z kolei na nieco bardziej casualowy wygląd zdecydował się Michał Kassin, któremu towarzyszył partner, a obaj panowie sprytnie uzupełnili ciemne spodnie i klasyczne koszule o skórzane kurtki.

Ciemną paletę barw wybrała dla siebie także Iwona Pavlović, która od lat surowo ocenia uczestników tego tanecznego widowiska. Jurorka "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" zaprezentowała się zjawiskowo w gustownej kreacji do ziemi, urozmaiconej efektownym drapowaniem materiału. Pozostali członkowie komisji, czyli Rafał Maserak oraz Tomasz Wygoda, również zachowali pełen profesjonalizm w doborze klasycznej męskiej garderoby. Na ściance błyszczała też triumfatorka 15. sezonu, Vanessa Aleksander, która założyła odważny ciemny strój wyróżniający się charakterystycznymi wycięciami w okolicach bioder.

Wśród męskich gości mocno wyróżniał się Jacek Jelonek, decydując się na elegancki szary garnitur zestawiony ze śnieżnobiałą koszulą. Zupełnie inny, zdecydowanie luźniejszy klimat zaprezentowała na imprezie Marta "Mandaryna" Wiśniewska. Znana wokalistka i instruktorka tańca zdecydowała się na dżinsowy komplet, który swoim specyficznym fasonem błyskawicznie przywodził na myśl modowe trendy z wczesnych lat dwutysięcznych. Od eleganckiego dress code'u stanowczo odszedł również Ralph Kamiński, pozując przed fotoreporterami w pasiastym swetrze.

Istotnym punktem programu była obecność Julii Wieniawy, która uświetniła finałowy wieczór jako główny gość specjalny. Popularna artystka młodego pokolenia, słynąca z zamiłowania do modowych eksperymentów, tym razem również przyciągała wszystkie spojrzenia. Na tę okazję wybrała zjawiskową kreację w kolorze głębokiego bordo, składającą się ze zdobionego połyskującymi cekinami dołu oraz gorsetowej góry. Warto odnotować, że dzięki przezroczystym wstawkom z delikatnej siateczki gwiazda odważnie wyeksponowała swój doskonale wyrzeźbiony brzuch 27-latki.

