Friz zabrał córkę na… straszenie dzików. Użyli do tego różowej farby!

Friz straszy dziki farbą

Friz postanowił zostać pogromcą dzików. W ostatnim czasie zwierzęta często pojawiali się obok domu jego rodziny i Karol, jak na pana domu przystało, nie mógł pozwolić na to, aby dziki stratowały teren. W związku z tym zaczął walczyć z naturą. Jego walkę z dzikami można było obserwować na jego profilu na TikToku. 23 lutego opublikował nowy film, który zatytułował jako "Broń ostateczna. Akt ostateczny".

Kochani, są dziki! To jest ostateczny akt - powiedział do kamery Karol Wiśniewski, który następnie ruszył do akcji.

Influencer zdecydował się na oryginalną metodę walczenia ze zwierzyną. Postanowił użyć ogromnego pędzla, który zanurzył w różowej farbie. Z taką bronią w rękach zaczął biec w stronę dzików krzycząc: "sio, sio, sio!!!".

Maja: "sio, sio sio!!"

Friz sam nie dał rady pokonać zwierząt, dlatego potrzebna była pomoc specjalna. Na horyzoncie pojawiła się jego córka Maja. Karol zaprosił ją do współpracy. Pomógł jej zanurzyć pędzel w farbie, a następnie razem z nią biegł w stronę dzików. "Sio, sio, sio!!" - powtarzała kilkukrotnie mała Majusia. Ciekawe, co na to Wersow. Nagranie można znaleźć w galerii.

Wersow i Friz ponownie zostaną rodzicami

Na początku 2026 roku Wersow i Friz poinformowali, że ponownie zostaną rodzicami. Ogłoszenie odbyło się na kanale na YouTube, gdzie pojawił się klip, na którym mała Maja trzymają zdjęcie z badania USG. Od tego momentu to najbardziej komentowana ciąża w Polsce. Niedawno dowiedzieliśmy się, że dziewczynka będzie miała brata!

Synku już nie możemy się Ciebie doczekać! - napisała Wersow w poruszającym poście na Instagramie.