Friz zabrał córkę na… straszenie dzików. Użyli do tego różowej farby!

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-02-24 10:14

Friz w ostatnim czasie ma nowe zajęcie. Popularny influencer zauważył, że w okolicach jego luksusowej posiadłości chodzą dziki. Postanowił walczyć ze stadem, co chętnie pokazuje na swoim profilu na TikToku. Ostatnio do pomocy zaangażował swoją córkę Maję. Wrzucił nagranie, na którym razem odstraszają dziki... różową farbą.

Friz straszy dziki farbą

Friz postanowił zostać pogromcą dzików. W ostatnim czasie zwierzęta często pojawiali się obok domu jego rodziny i Karol, jak na pana domu przystało, nie mógł pozwolić na to, aby dziki stratowały teren. W związku z tym zaczął walczyć z naturą. Jego walkę z dzikami można było obserwować na jego profilu na TikToku. 23 lutego opublikował nowy film, który zatytułował jako "Broń ostateczna. Akt ostateczny"

Kochani, są dziki! To jest ostateczny akt - powiedział do kamery Karol Wiśniewski, który następnie ruszył do akcji.

Influencer zdecydował się na oryginalną metodę walczenia ze zwierzyną. Postanowił użyć ogromnego pędzla, który zanurzył w różowej farbie. Z taką bronią w rękach zaczął biec w stronę dzików krzycząc: "sio, sio, sio!!!".

ZOBACZ TAKŻE: Wersow i Friz ogłosili płeć dziecka. Wzruszający wpis nie pozostawia złudzeń

Wersow i Friz planują kolejne dziecko! "Chcielibyśmy mieć dużą rodzinkę"

Maja: "sio, sio sio!!"

Friz sam nie dał rady pokonać zwierząt, dlatego potrzebna była pomoc specjalna. Na horyzoncie pojawiła się jego córka Maja. Karol zaprosił ją do współpracy. Pomógł jej zanurzyć pędzel w farbie, a następnie razem z nią biegł w stronę dzików. "Sio, sio, sio!!" - powtarzała kilkukrotnie mała Majusia. Ciekawe, co na to Wersow. Nagranie można znaleźć w galerii.

Wersow i Friz ponownie zostaną rodzicami

Na początku 2026 roku Wersow i Friz poinformowali, że ponownie zostaną rodzicami. Ogłoszenie odbyło się na kanale na YouTube, gdzie pojawił się klip, na którym mała Maja trzymają zdjęcie z badania USG. Od tego momentu to najbardziej komentowana ciąża w Polsce. Niedawno dowiedzieliśmy się, że dziewczynka będzie miała brata! 

Synku już nie możemy się Ciebie doczekać! - napisała Wersow w poruszającym poście na Instagramie. 

Radio ESKA Google News
Friz z córką na straszeniu dzików
Galeria zdjęć 30
Wersow
Friz