Michał Szpak szczerze o tacierzyństwie. Od lat strzeże swojej prywatności, ale tym razem wyjawił plany

Tajemnicze życie Michała Szpaka

Prywatne sprawy Michała Szpaka zazwyczaj pozostają w sferze domysłów. Wokalista niezwykle rzadko opowiada o swoim życiu uczuciowym, jednak jakiś czas temu zdobył się na szczerość. Szpak publicznie zadeklarował, że jest panseksualny, co oznacza, że płeć ukochanej osoby nie ma dla niego znaczenia. Tym wyznaniem uciął wszelkie plotki na temat swojej orientacji.

Niedawno ukazał się jego singiel "Fire", który, według słów muzyka, nawiązuje do bolesnego rozpadu jego najważniejszego związku. Tożsamość dawnej miłości Szpaka pozostaje zagadką. Artysta milczy też na temat okoliczności samego rozstania. Wiele wskazuje na to, że piosenkarz nie ma obecnie partnera ani partnerki, choć on sam nie odnosi się do tych informacji. Niedawno poruszył za to inną osobistą kwestię, opowiadając o marzeniach związanych z założeniem rodziny.

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Michał Szpak marzy o założeniu rodziny

Juror muzycznego show "The Voice of Poland" w rozmowie z Onetem wyznał otwarcie, że pragnie zostać ojcem.

Ja w ogóle mam taki instynkt macierzyński, mi się włączył. Znaczy, nie wiem, czy macierzyński, czy tacierzyński po prostu. Zresztą ja już mówiłem któryś raz z rzędu, że bardzo chciałbym mieć dziecko, bardzo. Ale co z tego wyniknie, zobaczymy. Jeszcze na szczęście nie jestem najstarszy na świecie, więc mam na to czas.

Jurorzy nowej edycji "The Voice of Poland"

Michał Szpak zasiada obecnie w trenerskim fotelu programu "The Voice of Poland". W najnowszej odsłonie muzycznego formatu obok niego uczestników oceniają Kuba Badach, duet Tomson i Baron oraz stawiająca pierwsze kroki w tej roli Edyta Bartosiewicz. Telewizyjna Dwójka emituje nowe odcinki w każdą sobotę o godzinie 20:30.

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