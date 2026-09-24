Zaskakujące doniesienia o wieku żony Filipa Chajzera. Bianka wciąż może być nastolatką!

Kuba Wojewódzki pytał Filipa Chajzera o wiek żony

Kiedy na początku 2026 roku wyszło na jaw, że Filip Chajzer związał się z Bianką Gąsińską, wiele osób zwróciło uwagę na młody wiek jego nowej wybranki. W mediach pojawiały się informacje, że ta tajemnicza blondynka ma ledwie 19 lat. Kiedy Filip Chajzer gościł w programie Kuby Wojewódzkiego, ten zapytał go wprost, czy jego partnerka jest 19- czy 20-latką. Dziennikarz odpowiedział krótko.

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20. Aż sam sprawdziłem dowód.

Znaczna różnica wieku sprawiła, że na parę spadła lawina krytyki. Pomiędzy zakochanymi miały być 22 lata różnicy!

Nie wiem, dlaczego wylewa się na mnie wiadro pomyj. Nic nikomu nie zawiniłem. Jestem zwykłym gościem, który stara się żyć szczęśliwie. Dziewczyna ma 20 lat, precyzując. Jeśli to oburzające, to trudno - mówił Filip Plotkowi.

Tymczasem serwis Pudelek donosi, że z dokumentów, do których dotarła redakcja, wynika, iż Bianka skończy 20 lat... na początku przyszłego roku, co oznacza, że wychodząc za mąż, wciąż była nastolatką. Informator z otoczenia jej rodziny miał potwierdzić te doniesienia.

Filip Chajzer starszy od swojej żony o 23 lata?

Zakładając, że Bianka w przyszłym roku skończy 20 lat, różnica wieku między nią a jej mężem wynosi 23 lata. Filip Chajzer urodził się w 1984 roku i po raz pierwszy został ojcem w 2006 roku (syn dziennikarza zginął tragicznie w wypadku drogowym, gdy miał zaledwie 9 lat). Tymczasem jego nowa żona miała przyjść na świat rok później, w 2007.

Małżonkowie znajdują się na różnych etapach życia. Dziennikarz doświadczył bolesnej straty, walczył z depresją i nałogami, ma za sobą wieloletnią karierę w mediach, wydaną książkę, prowadzony podcast, kilka znaczących relacji, a teraz zajmuje się wychowaniem 9-letniego syna z innego związku. Z kolei jego żona dopiero zaczyna dorosłe życie. Wydaje się jednak, że para doskonale się dogaduje i darzy się głębokim uczuciem. Świadczy o tym chociażby fakt, że na ślub zakochani zdecydowali się już po siedmiu miesiącach znajomości!

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