Wisła Kraków wygrywa w Myślenicach. Nowy stadion uroczyście otwarty

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-09-26 20:17

Piłkarze Wisły Kraków wykorzystali przerwę reprezentacyjną, pokonując Dalin Myślenice 4:0 w meczu sparingowym. To spotkanie Wisły Kraków było głównym punktem ceremonii otwarcia zmodernizowanego obiektu. Wydarzenie wpisało się w obchody jubileuszu krakowskiego klubu.

Nogi piłkarza obok piłki na nowym stadionie w Myślenicach. O wygranej Wisły Kraków przeczytasz na Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Nogi piłkarza w granatowych getrach stojące przy skórzanej piłce na murawie stadionu.

Wisła Kraków triumfuje na nowym obiekcie

Bramki dla krakowskiego zespołu zdobyli Angel Rodado, Wiktor Biedrzycki, Antoni Wójcik oraz Marko Bozić. Zmodernizowany obiekt w Myślenicach nosi imię Gustawa Grochala i będzie służył głównie czwartoligowym zawodnikom Dalinu. Całkowita przebudowa infrastruktury sportowej kosztowała 30,5 miliona złotych.

Aż 25 milionów złotych na ten cel gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Polski Ład. Pozostały wkład własny Myślenic przekroczył pięć milionów złotych. W ramach prac powstała zadaszona trybuna dla dwóch tysięcy widzów, oświetlenie oraz naturalna murawa z nowoczesnym systemem nawadniania i drenażu.

Jak wyglądały obchody jubileuszu w Krakowie?

Po zakończeniu sparingu zawodnicy wrócili na Synerise Arena, by uczestniczyć w multimedialnym widowisku Lord of Lasers. Wieczorne wydarzenie stanowiło oficjalne podsumowanie Royal Day, będącego elementem obchodów 120-lecia istnienia krakowskiego klubu. Nowoczesny pokaz łączył efekty świetlne z autorską muzyką i pirotechniką.

Wcześniej w sobotnie przedpołudnie odbyło się tam także wyjątkowe spotkanie gwiazd w obecności ponad sześciu tysięcy kibiców. W towarzyskim starciu zespół Wisła Oldboys pokonał drużynę Wisła Legends&Friends 8:2. Na murawie zaprezentowali się wybitni byli gracze, tacy jak Jakub Błaszczykowski, Maciej Żurawski czy Tomasz Frankowski.

ROLKI