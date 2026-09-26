Wisła Kraków wygrywa w Myślenicach. Nowy stadion uroczyście otwarty

Wisła Kraków triumfuje na nowym obiekcie

Bramki dla krakowskiego zespołu zdobyli Angel Rodado, Wiktor Biedrzycki, Antoni Wójcik oraz Marko Bozić. Zmodernizowany obiekt w Myślenicach nosi imię Gustawa Grochala i będzie służył głównie czwartoligowym zawodnikom Dalinu. Całkowita przebudowa infrastruktury sportowej kosztowała 30,5 miliona złotych.

Aż 25 milionów złotych na ten cel gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Polski Ład. Pozostały wkład własny Myślenic przekroczył pięć milionów złotych. W ramach prac powstała zadaszona trybuna dla dwóch tysięcy widzów, oświetlenie oraz naturalna murawa z nowoczesnym systemem nawadniania i drenażu.

Jak wyglądały obchody jubileuszu w Krakowie?

Po zakończeniu sparingu zawodnicy wrócili na Synerise Arena, by uczestniczyć w multimedialnym widowisku Lord of Lasers. Wieczorne wydarzenie stanowiło oficjalne podsumowanie Royal Day, będącego elementem obchodów 120-lecia istnienia krakowskiego klubu. Nowoczesny pokaz łączył efekty świetlne z autorską muzyką i pirotechniką.

Wcześniej w sobotnie przedpołudnie odbyło się tam także wyjątkowe spotkanie gwiazd w obecności ponad sześciu tysięcy kibiców. W towarzyskim starciu zespół Wisła Oldboys pokonał drużynę Wisła Legends&Friends 8:2. Na murawie zaprezentowali się wybitni byli gracze, tacy jak Jakub Błaszczykowski, Maciej Żurawski czy Tomasz Frankowski.