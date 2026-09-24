Filip Chajzer pokazał młodą żonę. Wiemy, co robił gwiazdor, gdy urodziła się Bianka

Początki związku Filipa Chajzera i Bianki

Relacja Filipa Chajzera z młodszą Bianką od początku budziła spore kontrowersje w przestrzeni publicznej. Zastrzeżenia dotyczyły przede wszystkim dużej różnicy wieku dzielącej zakochanych. Prezenter wielokrotnie podkreślał, że wiek nie gra dla nich roli, a ich uczucie jest silne i szczere. Z relacji dziennikarza wynika, że na początku znajomości dziewczyna nie miała pojęcia, z kim się spotyka. Była przekonana, że Chajzer pracuje w zawodzie lekarza, a prawda o jego działalności w mediach mocno ją zaskoczyła.

Zakochani szybko jednak znaleźli nić porozumienia. Para zdecydowała się na wspólne zamieszkanie i rozpoczęcie remontu domu. Istotnym momentem w ich związku było spotkanie Bianki z matką Filipa. Prezenter z ulgą przyznał, że jego ukochana zyskała aprobatę przyszłej teściowej, co umocniło ich więź i pozwoliło na snucie dalszych planów. W początkowej fazie związku celebryta chronił prywatność partnerki i nie pokazywał jej wizerunku w sieci.

Ślub Filipa Chajzera i Bianki

Zakochani szybko rozpoczęli przygotowania do ślubu, czym pochwalili się we wspólnym podcaście. Ceremonia odbyła się 19 września 2026 roku w Krakowie. Para do ostatniego momentu czekała na niezbędne dokumenty pozwalające na zalegalizowanie związku. Ślubu udzielił im duchowny, który wcześniej brał udział w programie "The Traitors". Panna młoda zachwyciła gości elegancką suknią, którą później zmieniła na lżejszą kreację na sali weselnej. Ze względu na trwający remont i obowiązki zawodowe, nowożeńcy przełożyli podróż poślubną do Nowego Jorku na okres Bożego Narodzenia. Jak przyznał Filip, obecnie zbierają na ten cel pieniądze.

Tak wyglądał Filip Chajzer w roku narodzin Bianki

Internauci często zwracają uwagę na znaczną różnicę wieku między małżonkami. Bianka przyszła na świat prawdopodobnie w 2006 roku. W tym czasie Filip Chajzer miał 22 lata i był już głową własnej rodziny.

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- Faktem jest, że ta różnica wieku, bardzo ciekawa i interesująca jak się o tym mówi, to jednak tak się zastanawiałem, czy będzie o czym gadać. Pamiętam, że jak usiedliśmy naprzeciwko siebie, ja się nigdy w życiu z nikim tak nie śmiałem. Każdy żart okazywał się być śmieszny i w jedną i w drugą stronę. Ja z miejsca poczułem "wow, o co chodzi?" - powiedział Filip w swoim podcaście.

Zdecydowaliśmy się przypomnieć, jak wyglądał Filip Chajzer niemal dwie dekady temu. Dotarliśmy do archiwalnych fotografii prezentera z 2006 roku, kiedy to jego obecna żona przyszła na świat, a także z kolejnych lat, gdy była jeszcze małym dzieckiem. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć, w której można zobaczyć, jak na przestrzeni lat zmieniał się znany prezenter telewizyjny.