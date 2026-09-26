Ekstraklasa koszykarek. Kto odwrócił losy zaciętego meczu?

Zacięty początek meczu w Sosnowcu

Spotkanie od samego początku zapowiadało się na wyrównaną walkę obu występujących zespołów. Pierwsza kwarta zakończyła się wynikiem 15:11 na korzyść gospodarzy, co mogło sugerować ich przewagę w dalszej części meczu. Zawodniczki MB Zagłębie Sosnowiec bardzo dobrze weszły w to starcie. Druga odsłona przyniosła jednak nieznaczne zwycięstwo przyjezdnych w stosunku 17:14. Do przerwy to gospodynie utrzymywały minimalne prowadzenie, a na parkiecie trwała zacięta rywalizacja o każdy punkt.

Liderką punktową w zespole z Sosnowca okazała się ostatecznie Aleksandra Zięmborska, która zapisała na swoim koncie piętnaście oczek. Ważne wsparcie dla miejscowej drużyny stanowiły również Jada Walker i Nadia Kłobukowska. Pierwsza z nich zdobyła w meczu trzynaście, a druga jedenaście punktów, próbując utrzymać swój zespół w walce o końcowy triumf. Pomimo ich ogromnych starań rywalki stawiały bardzo twarde warunki na parkiecie. Niestety dla gospodyń, indywidualne popisy nie wystarczyły do pokonania rywalek.

Kto zdominował decydującą część rywalizacji?

Po zmianie stron obraz gry uległ całkowitej przemianie na korzyść drużyny przyjezdnej. Trzecia kwarta padła łupem zespołu Contimax MOSIR Bochnia, który wygrał tę część spotkania 23:19 i przejął inicjatywę na boisku. Ostatnia odsłona to już zdecydowana dominacja zawodniczek gości z Bochni. Tę kwartę bocheńska ekipa zwyciężyła 18:10, pieczętując swój końcowy sukces. Ostatecznie całe zawody zakończyły się rezultatem 69:58 dla ekipy przyjezdnej.

W zwycięskim zespole najskuteczniejsza na boisku była Laura Stockton, która zdobyła piętnaście punktów, prowadząc drużynę do ważnej wygranej. Tuż za nią w pomeczowych statystykach uplasowała się Jastina Kosalewicz z czternastoma oczkami. Dobre zawody rozegrały także Britney Jones i Anaya Peoples, zapisując na swoim koncie odpowiednio dwanaście oraz jedenaście punktów. Pozostałe zawodniczki dołożyły cenne zdobycze, zapewniając bezpieczną przewagę w końcówce. Solidna, zespołowa gra zagwarantowała wygraną na trudnym terenie przeciwnika.