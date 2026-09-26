Gwiazdy zaszalały na festiwalu w Gdyni. Szapołowska z pieskiem, Musiałowski z głębokim dekoltem. Kto jeszcze się pojawił?

51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni dobiegł końca

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni to jedno z najważniejszych i najstarszych wydarzeń branży kinowej w naszym kraju. W sobotę, 26 września 2026 r., odbyła się uroczysta gala zamykająca 51. edycję tej imprezy. Zwieńczyła ona sześć dni obfitujących w projekcje, premiery i liczne wydarzenia towarzyszące. Tego wieczoru do Gdyni zjechała śmietanka polskiego kina, by wspólnie świętować zakończenie wyjątkowego, narodowego święta filmu.

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Zaskakujące kreacje na czerwonym dywanie. Szapołowska z psem, odważny Musiałowski

Gwiazdy jak zawsze udowodniły, że doskonale wiedzą, jak brylować na czerwonym dywanie. Prawdziwą furorę zrobiła Grażyna Szapołowska, która pozowała fotoreporterom z psem. Aktorka miała na sobie jasną suknię zdobioną perłami i nonszalancko narzucony sweter. Choć pogoda w Gdyni dopisała, to chłodny wieczór nie powstrzymał pań przed wyborem lekkich stylizacji.

Do tego grona dołączyła Maria Dębska, która zaprezentowała się w czarnej sukni z nietypowym dekoltem. Aktorka spięła włosy w wysoki koński ogon, a swoją wieczorową stylizację urozmaicała okularami przeciwsłonecznymi, które zakładała do zdjęć.

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Z kolei Monika Olejnik połączyła zwiewną, białą sukienkę z masywnymi butami, co nadawało jej wygląd zbuntowanej panny młodej. W bieli pojawiła się także Roma Gąsiorowska, choć wybrała zupełnie inny fason. Aktorka założyła efektowne spodnie z bardzo szerokimi nogawkami typu dzwony, do których dobrała krótką marynarkę z mocno zarysowanymi ramionami. Weronika Rosati, która aktualnie przebywa w Polsce, postawiła na elegancki zestaw w stonowanym odcieniu złota.

Wśród mężczyzn, którzy w większości postawili na klasyczne garnitury, zdecydowanie wyróżniał się Maciej Musiałowski. Aktor zaprezentował się w stroju przypominającym kreacje z programów tanecznych - jego koszula połyskiwała w blasku fleszy, a dekolt był wyjątkowo głęboki. Kto jeszcze się pojawił? ZOBACZCIE zdjęcia z czerwonego dywanu.

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