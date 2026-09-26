Historyczny medal Finów na mistrzostwach Europy. Zdobyli brąz tuż przed finałem z udziałem Polski

Sensacyjne wieści z mistrzostw Europy napłynęły dosłownie na kilka chwil przed najważniejszym spotkaniem tego turnieju. W meczu o trzecie miejsce, który rozegrano w Mediolanie, reprezentacja Finlandii niespodziewanie wygrała ze Słowenią 3:0 (25:23, 25:20, 29:27), co dało Skandynawom pierwszy w dziejach brąz europejskiego czempionatu. Przypomnijmy, że wielki finał, w którym tytułu z rąk wypuścić nie chce kadra Polski, startuje o 21.00, a Biało-Czerwoni powalczą w nim z Francuzami. O pokonanych w starciu o brąz Słoweńcach warto wspomnieć, że to oni ulegli 0:3 naszym reprezentantom na etapie półfinału, z kolei siatkarze fińscy ponieśli porażkę w czterech setach z ekipą Trójkolorowych.

Zdobycie miejsca na podium w tegorocznym europejskim czempionacie stanowi bez wątpienia największe osiągnięcie w historii siatkówki w Finlandii. Reprezentacji z tego kraju do tej pory zaledwie jeden raz udało się przebić do najlepszej czwórki turnieju, co miało miejsce w 2007 roku, ale skończyło się tylko na czwartej pozycji. Barw narodowych w tamtych mistrzostwach bronił między innymi Olli Kunnari, który obecnie zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi zespół jako główny szkoleniowiec.

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