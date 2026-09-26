Ekstraklasa koszykarek. Niesamowity zwrot akcji w ostatniej kwarcie meczu

Przebieg spotkania ekstraklasy koszykarek

Mecz rozpoczął się od wyraźnej dominacji gospodarzy, którzy po pierwszej kwarcie prowadzili 21:14. Zawodniczki Artego Bydgoszcz kontrolowały tempo gry, utrzymując zasłużoną przewagę do przerwy przy stanie 37:32.

Trzecia odsłona spotkania również należała do bydgoszczanek, które powiększyły swoje prowadzenie przed decydującym starciem do siedmiu oczek. Wydawało się wówczas, że zwycięstwo miejscowej drużyny jest pewne, jednak sytuacja na parkiecie uległa ostatecznie drastycznej zmianie.

Kto poprowadził Energę do zwycięstwa?

Ostatnie dziesięć minut przyniosło niespodziewany zwrot akcji, gdy torunianki całkowicie zdominowały rywalki, wygrywając tę część meczu 19:5. Najlepszą punktującą w zespole gości była Jack Animam, która zakończyła zawody z bardzo dobrym dorobkiem 23 punktów.

Istotne wsparcie dla triumfatorek zapewniły również Tamia Scott oraz Elisa Pinzan, zdobywając odpowiednio 15 i 14 punktów. Wśród pokonanych najlepiej zaprezentowała się Katrina Ozola, która zapisała na swoim koncie 17 oczek, a tuż za nią uplasowała się Karina Michałek z 12 punktami.