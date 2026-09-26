Burza wokół fryzury Julii z "Top Model". Zdradziła plany wobec krótkiego cięcia

Co dalej z karierą Julii po odpadnięciu z "Top Model"?

To, że Julia Brzostek pożegnała się z telewizyjnym formatem, wcale nie przekreśla jej szans w branży. Ta 23-letnia uczestniczka ma przed sobą sporo możliwości w modelingu. Zwraca uwagę urodą i talentem, a jej urok przyciąga wzrok. Choć jej metamorfoza przed kamerami wywołała lawinę komentarzy, a wielu internautów uznało, że ostre cięcie było błędem, sama zainteresowana stanowczo odpiera te zarzuty.

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Tak się czuję z krótkimi włosami. Czy mam się wstydzić nowej fryzury??? Udało mi się nie płakać w poduszkę z tęsknoty za moim dawnym wyglądem. Spokojnie! Żyję i "Top Model" nie zniszczyło mi życia - napisała w sieci i dodała krótkie nagranie, do którego pozowała oczywiście z uroczą, krótką fryzurką na głowie.

Jak zdradziła w mediach społecznościowych, świetnie odnajduje się w obecnym wizerunku. Zaznaczyła też, że autor jej nowej fryzury wykonał kawał dobrej roboty. Włosy nie wymagają długiego układania i zawsze wyglądają dobrze. Na dowód Julia zaprezentowała się zaraz po myciu, bez żadnej stylizacji, udowadniając, że takie uczesanie mocno eksponuje jej rysy twarzy.

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Julia Brzostek komentuje metamorfozę. Będzie zapuszczać włosy?

Szybkie odpadnięcie Julii tuż po zmianie wizerunku zszokowało publiczność. Pojawiły się wręcz głosy, że zrobiono jej krzywdę, a niektórzy przewidywali, że dziewczyna szybko zacznie zapuszczać włosy z powodu załamania. O tym, jak jest naprawdę, opowiedziała w podcaście "Fashion Talks".

Ja od 20 lat miałam długie włosy. I takie włosy, jak mam teraz, a teraz mi troszeczkę i tak odrosły, ale miałam jeszcze krótsze, to ja takie włosy miałam może w wieku 3-4 lat, więc tego totalnie nie pamiętam. I faktycznie jest to dla mnie duża zmiana. Z czasem mogę powiedzieć, że na lepsze.

Odnosząc się do decyzji jurorów programu, uczestniczka oceniła ich działania jako w pełni profesjonalne i przemyślane. Mimo braku miejsca w "Top Model", cieszy się z nowej drogi i nie kryje zadowolenia ze zmiany. Podkreśliła również, że przez jakiś czas planuje zatrzymać obecną długość włosów.

Uważam, że faktycznie znają się na rzeczy, wiedzą, co mówią i wiedzą, co robią. Także ja jestem bardzo zadowolona teraz ze swojej zmiany i powiem szczerze, że czasem się waham (...), czy zapuszczać te włosy, czy ich nie zapuszczać, czy takie zostawić. Na ten moment zostawiam te włosy. Ale muszę też powiedzieć, że jeśli mam taki troszeczkę gorszy moment w jakimś takim dniu w swoim życiu, to tak mi brakuje tych długich włosów troszeczkę.