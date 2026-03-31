Faworyt Eurowizji 2026 wspiera Izrael?! Wybuchł duży skandal

Kolejny skandal na Eurowizji 2026

Jeden z faworytów Eurowizji 2026 jest w tarapatach. Søren Torpegaard Lund, reprezentant Danii, jest kolejnym artystą, którego miłośnicy wydarzenia oskarżyli o wspieranie agresorów wojennych. Wcześniej to samo wydarzyło się z Antigoni z Cypru, która nagrała TikToka z prorosyjskim politykiem oraz Essylą z Belgii, która dwa lata temu jako jurorka miała głosować na Izrael. W przypadku Duńczyka sprawa jest poważniejsza, ponieważ uważany jest za jednego z głównych kandydatów do wygranej. Co się stało?

Reprezentant Danii popiera Izrael?

Wykonawca piosenki "Før Vi Går Hjem" dodał zdjęcie na Instagrama, na którym pokazał, jak ogląda film animowany "Ratatuj". Internauci zauważyli dwie naklejki na jego laptopie. Jedną z napisem "FCK HMS" (Je**ć Hamas) oraz "Am Yisrael Chai" (Naród Izraela żyje). Reakcja była natychmiastowa. Większość osób uznało, że skoro ma takie naklejki, to w bardzo zaangażowany sposób musi popierać działania izraelskiej armii w Stefie Gazy. Søren Torpegaard Lund musiał się wytłumaczyć. Jego oświadczenie nie przekonało jednak wielu osób.

Søren Torpegaard Lund wydał oświadczenie

Widzę, że coś, czym się podzieliłem, wywołało wiele reakcji. Nigdy nie miałem takiego zamiaru. Żeby było jasne: komputer pokazany w tej relacji nie jest mój. Jestem osobą, która spotyka się i pracuje z wieloma różnymi ludźmi i głęboko wierzę w szacunek, miłość i tworzenie przestrzeni dla siebie nawzajem. Skupiam się na mojej muzyce i poczuciu wspólnoty, które mam nadzieję dzięki niej stworzyć. To właśnie zabieram ze sobą na Eurowizję. Z miłością, Søren.

Eurowizja 2026 - kiedy i gdzie?

Jubileuszowy 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w obiekcie Wiener Stadthalle. Półfinały zostaną zorganizowane 12 i 14 maja 2026. Zwycięzcę poznamy podczas wielkiego finału 16.05.2026. Wydarzenie trafi do Austrii z powodu zeszłorocznej wygranej JJ z piosenką "Wasted Love". Będzie to najmniejszy konkurs od 2003 roku. Do Austrii pojadą reprezentanci 35 państw. 5 krajów zrezygnowało w formie bojkotu udziału Izraela.