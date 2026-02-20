Gwiazda Eurowizji 2026 w ogniu krytyki. Pokazała się z prorosyjskim politykiem!

Antigoni, która będzie reprezentowała Cypr na Eurowizji 2026 z piosenką "Jalla", musi zmagać się z falą krytyki po publikacji wideo z kontrowersyjnym politykiem. Piosenkarka chciała w ten sposób wypromować swój konkursowy utwór. Materiał nagrał z nią Fidias Panayiotou, cypryjski poseł do Parlamentu Europejskiego. Uważany jest za najbardziej znaną osobę z tego kraju, tym bardziej że przed wygraniem wyborów do PE był influencerem. To pewnie z powodu jego popularności team odpowiedzialny za Antigoni zdecydował się na współpracę. Problem w tym, że jego poglądy są sprzeczne z tym, co uważa większość fanów Eurowizji. Panayiotou znany jest z głosowania przeciwko wsparciu dla Ukrainy oraz krytyki zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją. Pojawienie się Antigoni u jego boku było negatywnym zaskoczeniem dla wielu osób, ponieważ jeszcze kilka tygodni temu piosenkarka wypowiadała się przeciwko udziałowi Izraela w Eurowizji, stając po stronie palestyńskich ofiar wojny.

ZOBACZ TAKŻE: Pierwszy faworyt do zwycięstwa Eurowizji 2026. To może być rok Grecji!

Polskie preselekcje pokazują aktualny stan Eurowizji. Dlaczego jest źle? | Commentary ESKA

Antigoni - kim jest reprezentantka Cypru na Eurowizji 2026?

Antigoni Buxton to brytyjsko-cypryjska piosenkarka i autorka tekstów z północnego Londynu. Jest córką grecko-cypryjskiej prezenterki telewizyjnej i szefowej kuchni, Tonii Buxton, i dorastała w otoczeniu zarówno brytyjskiej, jak i cypryjskiej kultury. Studiowała w londyńskiej BRIT School, znanej z tego, że jej absolwentkami są m.in. Adele i Amy Winehouse. W wieku dwudziestu kilku lat podpisała kontrakt z wytwórnią Island Records. Niedawno była supportem na trasie koncertowej Eleni Foureiry, która w 2018 roku wywalczyła 2. miejsce dla Cypru. Antigoni bardziej niż piosenkarka jest jednak znana jako gwiazda reality show. W 2022 roku wystąpiła w ósmej edycji brytyjskiego "Love Island".

Eurowizja 2026 - kiedy i gdzie?

Jubileuszowy 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w obiekcie Wiener Stadthalle. Półfinały zostaną zorganizowane 12 i 14 maja 2026. Zwycięzcę poznamy podczas wielkiego finału 16.05.2026. Wydarzenie trafi do Austrii z powodu zeszłorocznej wygranej JJ z piosenką "Wasted Love".