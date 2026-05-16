NBA: San Antonio Spurs w finale Konferencji Zachodniej. Sensacja na Wschodzie rozstrzygnie się w decydującym meczu?

Gwiazdy Spurs poprowadziły zespół do triumfu

W kluczowym starciu w hali Target Center w Minneapolis, Stephon Castle był liderem San Antonio Spurs, notując 32 punkty oraz 11 zbiórek. De'Aaron Fox znacząco wsparł drużynę 21 punktami i dziewięcioma asystami. Francuski środkowy Victor Wembanyama dołożył 19 punktów, sześć zbiórek i trzy bloki, demonstrując swoją wszechstronność na boisku.

Rezerwowy Dylan Harper wniósł 15 punktów, a cała drużyna Spurs ustanowiła nowy klubowy rekord w play offach, trafiając 18 z 38 rzutów za trzy punkty. Po stronie Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards zdobył 24 punkty, lecz nie był w stanie przeciwstawić się skutecznej obronie rywali. Julius Randle zanotował zaledwie trzy punkty, co znacząco wpłynęło na końcowy wynik meczu.

"Chylę przed nimi czoła. Byli po prostu lepszą drużyną" - powiedział Edwards.

Kiedy San Antonio Spurs zagrają o finał Zachodu?

W pierwszym meczu finału Konferencji Zachodniej, San Antonio Spurs zmierzą się na wyjeździe z Oklahoma City Thunder, którzy dotychczas zwyciężyli wszystkie swoje serie play off po 4-0. Oklahoma City Thunder pokonali już Phoenix Suns i Los Angeles Lakers w drodze do finału. Pierwsze spotkanie tej ekscytującej serii zaplanowano na najbliższy poniedziałek, co zapowiada zaciętą rywalizację.

Tymczasem na Wschodzie, finalista dla New York Knicks, drużyny Jeremy'ego Sochana, zostanie wyłoniony dopiero w siódmym spotkaniu. Detroit Pistons, wygrywając szóste starcie z Cleveland Cavaliers 115:94, doprowadzili do remisu 3-3 w serii. To oznacza, że o wszystkim zdecyduje ostatni, decydujący mecz.

Detroit Pistons zdeterminowani w drodze do finału Wschodu

W szóstym meczu Detroit Pistons imponowali skutecznością, z Cade'em Cunninghamem na czele, który zdobył 21 punktów, trafiając pięć rzutów za trzy. Jalen Duren dołożył 15 punktów i 11 zbiórek, a Daniss Jenkins również uzyskał 15 punktów. Rezerwowi Paul Reed i Duncan Robinson wnosili cenne punkty, odpowiednio 17 i 14, co pozwoliło Pistons na zwycięstwo.

Cleveland Cavaliers, mimo porażki na własnym parkiecie, mieli w swoich szeregach Jamesa Hardena z 23 punktami oraz Donovana Mitchella i Evana Mobleya z po 18 punktów. Pistons, jako najlepszy zespół konferencji po fazie zasadniczej, odniósł czwarte z rzędu zwycięstwo w play offach, co jest najdłuższą taką serią od osiągnięcia Boston Celtics w 2023 roku.

"Oni po prostu się nie poddają. Mają determinację. Wierzą w siebie nawzajem. Potrafią odbudować się psychicznie i nie przywiązywać się do niczego" - skomentował ich trener J.B. Bickerstaff.

Gdzie i kiedy decydujący mecz na Wschodzie?

Siódmy, rozstrzygający mecz pomiędzy Detroit Pistons a Cleveland Cavaliers odbędzie się w niedzielę. Gospodarzem tego decydującego starcia, które zadecyduje o awansie do finału Konferencji Wschodniej, będzie hala w Detroit. Kibice mogą spodziewać się zaciętej walki o każdy punkt, która wyłoni drugiego finalistę.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.