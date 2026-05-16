Projekt Warszawa i Aluron Zawiercie walczą w Final Four. Fortuna dla zwycięzcy Ligi Mistrzów

Marcin Szczepański
Marcin Szczepański
2026-05-16 10:13

Polscy siatkarze zdominowali rozgrywki prestiżowej Ligi Mistrzów. O najcenniejsze trofeum powalczą dwa zespoły z naszego podwórka: Aluron CMC Warta Zawiercie oraz Projekt Warszawa. Stawkę uczestników uzupełniają Sicoma Monini Perugia i Ziraat Bankkart Ankara. W zagranicznych ekipach również nie brakuje Biało-Czerwonych akcentów. Włoską drużynę napędza Kamil Semeniuk, natomiast w tureckim zespole pierwszoplanową rolę odgrywa Tomasz Fornal.

Aluron CMC Warta Zawiercie

i

Autor: Radoslaw Jozwiak/ Cyfrasport Aluron CMC Warta Zawiercie
  • Polskie drużyny nie mają sobie równych na europejskich parkietach, czego dowodem jest awans Aluronu CMC Warty Zawiercie oraz Projektu Warszawa do elitarnego grona Final Four.
  • Na parkietach w Turynie pojawią się także zagraniczni giganci wzmocnieni naszymi kadrowiczami, takimi jak Kamil Semeniuk i Tomasz Fornal, co gwarantuje kibicom niezwykle zacięte widowisko.
  • Fani zastanawiają się nad ewentualnym polskim finałem oraz nad tym, kto ostatecznie zgarnie nagrodę w wysokości pół miliona euro.

Marcin Możdżonek zabiera głos w sprawie szans Aluronu i Projektu Warszawa

Ekipy z naszego kraju od dłuższego czasu dyktują warunki w elitarnych zmaganiach. Przez ostatnie pięć edycji finałowe starcie zawsze odbywało się z udziałem polskiego reprezentanta. W poprzednim sezonie o najwyższy laur walczył Aluron, jednak ostatecznie musiał uznać wyższość Perugii. Teraz sympatycy siatkówki z niecierpliwością czekają na rozstrzygnięcia w Turynie, licząc na triumf rodzimej siatkówki klubowej. Temat ten poruszył były reprezentant naszego kraju, Marcin Możdżonek.

Jakub Popiwczak o hartowaniu Aluronu Zawiercie. Tak Jurajscy Rycerze zostali mistrzami

Projekt Warszawa - Asseco Resovia
Galeria zdjęć 20

„- Dwie polskie drużyny, do tego turecka i włoska, a w każdej z nich Polacy - przypomina Marcin Możdżonek, były reprezentant Polski. - Tak czy siak trofeum zostanie w Polsce. Chciałbym bardzo, żeby wygrała polska drużyna, żeby doszło do bratobójczej walki w finale. Ale zobaczymy, jak to się ułoży - dodaje mistrz świata z 2014 roku.”

Polska siatkówką stoi! Odpowiedzi na te pytania powinien znać każdy kibic [QUIZ]
Pytanie 1 z 8
Ilu zawodników przebywa na boisku w trakcie gry w siatkówkę?

Trener Kamil Nalepka ocenia półfinałowe starcie z Perugią

Stołeczny zespół w fazie ćwierćfinałowej gładko rozprawił się z Bogdanką Lublin, zapewniając sobie awans. Przed warszawskimi siatkarzami stoi teraz ogromne wyzwanie, ponieważ w Turynie staną naprzeciwko aktualnych mistrzów Włoch z Perugii. Kibice zastanawiają się, czy Jakub Kochanowski z kolegami zdoła zatrzymać włoską maszynę.  O swoich odczuciach opowiedział szkoleniowiec warszawskiej ekipy.

Final Four Ligi Mistrzów siatkarzy. Polskie kluby w natarciu!

„- Moim marzeniem jest wygrać Final Four - mówił "Super Expressowi" trener Kamil Nalepka w trakcie sezonu. - Zdajemy sobie sprawę z jakim przeciwnikiem przyjdzie nam się mierzyć. To jest sport i wszystko się może zdarzyć - tłumaczył szkoleniowiec stołecznego klubu.”

Jan Firlej z Projektu Warszawa nie ukrywa wielkich ambicji

Jan Firlej podchodzi do rywalizacji w Lidze Mistrzów z ogromnymi nadziejami. Rozgrywający absolutnie nie ukrywa, że tegoroczne występy kosztowały drużynę mnóstwo energii. W wywiadzie udzielonym stacji Polsat Sport zwrócił uwagę na to, jak wiele wysiłku kosztowało wywalczenie przepustki do decydującej fazy. Zawodnik z wielkim optymizmem patrzy w najbliższą przyszłość.

Aluron chce podbić Ligę Mistrzów. Jurajscy Rycerze ruszają na łowy

„- To na pewno sezon intensywny, wymagający dużego skupienia i utrzymywania bardzo wysokiego poziomu, jeśli chce się grać o te najwyższe cele – tłumaczył Firlej w Polsacie Sport. - Dla nas z happy endem, z wisienką w postaci Final Four Ligi Mistrzów. Na pewno na to czekamy i będziemy chcieli się dobrze do tego przygotować. Myślę, że nie możemy już się tego doczekać – podkreślił lider stołecznego klubu.”

Tyle zarobi najlepsza ekipa Final Four w Turynie

Triumfator całych zmagań w Turynie może liczyć nie tylko na prestiżowe trofeum, ale także na zastrzyk gotówki w postaci 500 tysięcy euro. Zespół pokonany w finale zainkasuje dokładnie połowę tej stawki. Organizatorzy przewidzieli również gratyfikacje dla pozostałych uczestników – zdobywcy trzeciego miejsca otrzymają 150 tysięcy euro, natomiast drużyna zamykająca stawkę wyjedzie ze 100 tysiącami euro na koncie.

Bartosz Kurek kiedyś. Zobacz jak zmieniał się lider polskich siatkarzy!
Aluron CMC Warta Zawiecie
Liga Mistrzów
projekt warszawa
Tomasz Fornal