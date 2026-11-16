Fani "Znieczulenia" zasypują Leszka Lichotę wiadomościami. "Nigdy się z czymś takim nie spotkałem"

Czy "Znieczulenie" to współczesny "Znachor"?

Leszek Lichota jest? Jest. Wybitny lekarz zmuszony praktykować na prowincji jest? Jest. Sprawa w sądzie jest? Jest. Wiercenie w głowie młodej kobiecie w warunkach mało sanitarnych jest? Jest. Opis fabuły "Znieczulenia" nie bez przyczyny przywodzi na myśl uwspółcześnioną wersję "Znachora" i choć sam Leszek Lichota o takim porównaniu nie pomyślał, przyznaje, że rozumie, skąd się wzięło. - Ja aż takiego porównania nie widzę i nie widziałem go nawet czytając scenariusz, natomiast oczywiście może się to widzowi kleić, ponieważ ta sama osoba grała jedną i drugą postać. Podejrzewam, że gdyby inni aktorzy zagrali te dwie postaci, to by się tak nie kleiło. Wspólnym mianownikiem tych postaci na pewno jest to, że obaj mają jakąś niesamowitą umiejętność w swoim medycznym fachu, która wykracza poza przeciętność - mówi aktor w naszej rozmowie, po czym wskazuje istotną różnicę pomiędzy doktorem Łazarzem, a profesorem Rafałem Wilczurem:

- Tylko, że tutaj mamy bohatera, który jest ścigany za swój błąd i swoją buńczuczność i jakby pewne poczucie boskości, że w jego rękach wszystko się uda. Natomiast w "Znachorze" był to człowiek, który nie popełniał tych błędów, tylko po prostu stracił pamięć.

"Znieczulenie": Leszek Lichota o kulisach hitu Netflixa

Leszek Lichota i listy od fanów. Z takim szałem jeszcze nie miał do czynienia

Leszek Lichota nie od wczoraj cieszy się popularnością. Jedni znają go z czasów "Na Wspólnej", inni pokochali za rolę w serialu "Wataha", a są też tacy (jak autorka niniejszego artykułu), którzy uważają go za najlepszego Znachora, jakiego widział ekran. Niemniej z takim napływem miłości, jaki spotkał go po debiucie "Znieczulenia", aktor nie miał jeszcze do czynienia.

- Muszę przyznać, że nigdy nie spotkałem się z czymś takim, żeby tak wiele osób do mnie pisało i to w tak miły sposób, komentując poszczególny odcinek albo całość, więc jest to bardzo miłe. Nie sposób nawet odpisać na to wszystko, więc pozwolę sobie podziękować za to wszystkim, którzy te wiadomości wysyłali. To naprawdę buduje, cieszy i bardzo, bardzo wszystkim dziękuję za te miłe słowa - zwraca się do fanów w naszej rozmowie.

A czy ekipa "Znieczulenia" spodziewała się aż takiego sukcesu? - Nie da się przygotować na coś takiego, z jakim odbiorem spotkał się nasz serial. Oczywiście kiedy do niego przystępowaliśmy, chcieliśmy, żeby był czymś dobrym, ale nikt się nie spodziewał, że aż tak poruszy ludzi, żeby mieli tak ogromną potrzebę pisania o tym w social mediach, komentowania artykułów, pisania prywatnych wiadomości. To jest oczywiście wszystko bardzo miłe, ale nie spodziewałem się absolutnie takiej skali, więc [pozostaje - przyp. red.] tylko cieszyć się z tego powodu - przyznaje Leszek Lichota.

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