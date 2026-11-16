Ten jarmark świąteczny powinien odwiedzić każdy fan Harry'ego Pottera. To jedyne takie miejsce na świecie

W Monachium odbędzie się pierwszy na świecie jarmark bożonarodzeniowy poświęcony Harry’emu Potterowi, który potrwa od 28 listopada do 6 grudnia 2026 roku.

Wydarzenie organizowane jest przez HBO Max na wyspie Praterinsel (Praterinsel 3-4, 80538 München) w celu promocji nadchodzącego serialu "Harry Potter i Kamień Filozoficzny".

Jarmark zaoferuje około dziesięciu tematycznych stoisk, specjalne dekoracje, atrakcje oraz jedzenie i napoje inspirowane magicznym uniwersum, a wstęp na niego będzie bezpłatny.

Świąteczne targi mają długą tradycję, ale organizatorzy coraz częściej szukają pomysłów, które wyróżnią je na tle innych wydarzeń. Tym razem inspiracją stał się świat czarodziejów stworzony przez J.K. Rowling. Za niezwykłym przedsięwzięciem stoi HBO Max, które chce w ten sposób zainteresować publiczność nadchodzącym serialem "Harry Potter i Kamień Filozoficzny". Nowa produkcja ma zadebiutować na platformie w grudniu 2026 roku. Jarmark będzie więc nie tylko atrakcją dla wielbicieli książek i filmów, lecz także okazją do poznania klimatu nowej ekranizacji jeszcze przed jej premierą.

Świąteczny Hogwart w samym sercu Monachium. Co zobaczymy na miejscu?

Wyjątkowy jarmark ma nawiązywać wizualnie do nowego serialu HBO. Na odwiedzających będzie czekać około dziesięciu tematycznych stoisk, specjalnie przygotowane dekoracje oraz scenerie, przy których będzie można zrobić pamiątkowe zdjęcia. Nie zabraknie również atrakcji dla dzieci i dorosłych oraz jedzenia i napojów inspirowanych magicznym uniwersum. Można się spodziewać, że fani serii będą wypatrywać znajomych motywów związanych z Hogwartem. Organizatorzy zapowiadają dodatkowe niespodzianki, ale nie wszystkie szczegóły zostały jeszcze ujawnione. Nie wiadomo również, czy w menu pojawi się słynne piwo kremowe, które doskonale znają czytelnicy i widzowie przygód młodego czarodzieja.

"Harry Potter" - obsada po latach. Co robią dziś aktorzy? | To się kręci

Gdzie odbędzie się jarmark Harry’ego Pottera?

Miejscem wydarzenia będzie Praterinsel, czyli niewielka wyspa na rzece Izarze, położona niedaleko historycznego centrum Monachium. Dokładny adres to Praterinsel 3-4, 80538 München, Niemcy. Wybór lokalizacji nie jest przypadkowy. Wyspa pozwoli stworzyć nieco odizolowaną, wyjątkową przestrzeń, w której świąteczne dekoracje i magiczne motywy będą mogły stworzyć spójną całość.

Kiedy będzie otwarty jarmark i ile kosztuje wstęp?

Pierwszy jarmark Harry’ego Pottera na świecie będzie można odwiedzać od 28 listopada do 6 grudnia 2026 roku. Co ważne, organizatorzy nie przewidzieli opłat za wejście. Wstęp będzie całkowicie bezpłatny, co z pewnością ucieszy turystów planujących zimowy wyjazd do Bawarii.

Godziny otwarcia będą zależeć od dnia:

28 listopada: 19:00-22:00,

29 listopada: 12:00-22:00,

od 30 listopada do 3 grudnia: 14:00-22:00,

od 4 do 6 grudnia: 12:00-22:00.

Ostatnie wejście zaplanowano na godzinę 21:30.

Monachium przyciągnie fanów magii i świątecznej atmosfery

Tegoroczny jarmark może okazać się jednym z najciekawszych przedświątecznych wydarzeń w Europie. Połączenie tradycyjnego niemieckiego jarmarku z uwielbianym przez miliony ludzi światem Harry’ego Pottera to pomysł, obok którego trudno przejść obojętnie. Jeśli więc ktoś planuje listopadową lub grudniową wycieczkę do Monachium, powinien wpisać Praterinsel na swoją listę. Takiej świątecznej scenerii nie zobaczymy przecież na co dzień!

40