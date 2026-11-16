Daria Syta-Grobelna przerwała milczenie po upadku w "Tańcu z Gwiazdami". Tak czuje się tancerka

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna zakończyli swoją przygodę z "Tańcem z Gwiazdami". Para pożegnała się w formatem w ćwierćfinale, co i tak jest ogromnym sukcesem. Ich ostatni występ nie wyglądał jednak tak, jak sobie go zaplanowali. Podczas tango w triu, z Kubą Szmajkowskim jako gościem, doszło do niespodziewanej i bardzo groźnie wyglądającej wpadki. Show miało zakończyć imponujące utrzymanie w górze tancerki przez Sołtysiewicza. Aktor stracił jednak równowagę i upuścił partnerkę. Po wszystkim, w rozmowie z Eską, oboje skwitowali zdarzenie ze śmiechem, zapewniając, że jak się żegnać, to z hukiem - dosłownie i w przenośni.

Daria Syta-Grobelna zaliczyła bolesny upadek

Dzień po zajściu Daria Syta-Grobelna w rozmowie z Eską wyjawiła, jak się czuje.

Absolutnie nic się nie stało! Jasper zadbał o mnie w 100% i wszystko jest w porządku - zdradziła w rozmowie z serwisem.

Tancerka podkreśliła, że takie sytuacje przytrafiają się nawet tancerzom z wieloletnim stażem i najwyższymi klasami tanecznymi.

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna podczas prób przed ćwierćfinałem

Daria Syta-Grobelna przerwała milczenie po upadku

W oświadczeniu dla Eski zapewniła, że nie jest ważny sam upadek, a umiejętność powstania po nim i ruszenia dalej. Tak jak zrobiła w niedzielę na parkiecie.

Takie sytuacje się zdarzają, nawet najlepszym, zawodowym tancerzom. I nie ma w tym absolutnie nic złego. To tylko pokazuje, że wszyscy jesteśmy ludźmi i każdy z nas może popełnić błąd. Najważniejsze jest to, żeby otrzepać kolana, podnieść głowę i iść dalej przed siebie.

Przy okazji podkreśliła, jak wielkim oparciem przez cały czas trwania show był dla niej Jasper Sołtysiewicz.

Jasper przez całą naszą wspólną przygodę zawsze dbał o moje bezpieczeństwo, a wczoraj po raz kolejny udowodnił, że mogę na nim polegać. Jestem mu za to ogromnie wdzięczna. Dziękuję wszystkim za troskę, wiadomości i wsparcie. Naprawdę to doceniam! Chciałam tylko dać znać, że wszystko jest okej. Nie martwcie się!

Na końcu przypomniała, że jeśli się żegnać, to właśnie tak - z przytupem!

No cóż, para nr 5 zadbała o to, żeby pożegnanie z programem było naprawdę spektakularne! Jak odpadać, to z hukiem!