Fani oburzeni wynikami na starcie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Oceny jury wywołały burzę

Wyniki pierwszego odcinka 23. edycji "Twoja twarz brzmi znajomo". Ula Milewska triumfuje

Rozpoczęła się dwudziesta trzecia odsłona formatu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Wydarzenie zainaugurowała triumfatorka minionej serii, Natalia Muianga. Agnieszka Hyży i Maciej Rock pokazali odświeżone studio i ogłosili większe pule nagród charytatywnych: 15 tysięcy złotych co tydzień i 150 tysięcy w wielkim finale. W składzie sędziowskim ponownie znaleźli się Justyna Steczkowska, Małgorzata Walewska, Piotr Gąsowski oraz Stefano Terrazzino. Twórcy zapowiedzieli na antenie Polsatu: „- Będą niespodzianki, będą nowe nagrody, będą nowe zasady i będą… kradzieże!”.

W premierowym starciu wzięło udział ośmioro artystów. Przed widownią wystąpili:

Zmagania zwieńczyła Ula Milewska, która brawurowo odwzorowała Lady Gagę i ostatecznie triumfowała w całej rywalizacji. Wokalistka przekazała czek na 15 tysięcy złotych fundacji „Zdążyć z pomocą”. Drugą lokatę wywalczył Marcin Miller, który wsparł kwotą 5 tysięcy złotych Stowarzyszenie Braci Mniejszych w Ełku.

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Widzowie "Twoja twarz brzmi znajomo" uderzają w jury. Mają pretensje o oceny

Muzyczne zmagania w telewizji od zawsze budzą gorące spory. Inauguracja najnowszej serii spotkała się z niezwykle krytycznym odbiorem widowni. Największe kontrowersje wywołały surowe noty sędziów przyznane Marcinowi Maciejczakowi. Fani argumentują, że artysta bezbłędnie skopiował oryginał, a jego występ niesprawiedliwie zaniżono. Niezadowolenie obrazuje wpis w sieci:

- Totalnie niezrozumiałe dla mnie oceny. Za słabego Marcina jako Marylę mu tyle dali, a niedocenili drugiego Marcina i Gabriela. Żadnych bonusów dla Uli i same starocie w kołowrotku poza Wiktorem i Bedoesem, dość kiepsko to wygląda narazie - napisał jeden z internautów.

Spora część osób była również zniesmaczona postawą reszty gwiazd, które skąpiły punktów Uli Milewskiej za jej gigantyczny wysiłek sceniczny. Fanka programu skomentowała całą sytuację:

- A brak pkt od innych uczestników dla Uli za jej imponującą pracę, jaką wykonała, to moje drugie zniesmaczenie po odcinku - napisała internautka.

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