Michał Kassin w Tańcu z Gwiazdami 19. Ulubieniec widzów ma nową partnerkę

Mistrzowska klasa i droga na szczyt. Kim jest Michał Kassin?

Michał Kassin to profesjonalny tancerz i utytułowany choreograf, który w "Tańcu z Gwiazdami" pełni prestiżową rolę trenera. Jego imponujące umiejętności techniczne potwierdza najwyższa międzynarodowa klasa taneczna "S" w stylu latynoamerykańskim. Na swoim zawodowym koncie ma m.in. zwycięstwo w Otwartych Mistrzostwach Polski oraz reprezentowanie naszego kraju na Mistrzostwach Świata w Gruzji w 2018 roku. Został również powołany do kadry narodowej i brał udział w prestiżowym Blackpool Dance Festival w Anglii.

W tanecznym formacie Polsatu Kassin zadebiutował z przytupem wiosną 2024 roku, doprowadzając wokalistkę Roksanę Węgiel aż do wielkiego finału. Jego nowatorskie i pełne emocji choreografie szybko zyskały uznanie zarówno surowego jury, jak i milionów widzów. W kolejnych sezonach tancerz udowodnił swoją wszechstronność, tworząc niezapomniane i doceniane za autentyczność duety z Anną-Marią Sieklucką oraz Barbarą Bursztynowicz.

Życie poza parkietem. Teatr, miłość i autentyczność

Choć telewizyjne show przyniosło mu ogromną, ogólnopolską popularność, Michał Kassin na co dzień realizuje się również na deskach teatralnych. Od 2022 roku jest związany z Teatrem Muzycznym w Gdyni, gdzie można go podziwiać w docenianych spektaklach, takich jak "Chłopi", "Wiedźmin" czy "Mistrz i Małgorzata". Artysta doskonale łączy sportową dyscyplinę z aktorską wrażliwością, co bezpośrednio przekłada się na niesamowitą jakość jego telewizyjnych występów.

W życiu prywatnym utytułowany tancerz ponad wszystko ceni sobie szczerość i życie w zgodzie z samym sobą. W 2024 roku zdobył się na szczery coming out, zdradzając, że jego życiowym partnerem jest Jakub Pursa – również ceniony w branży tancerz i choreograf. Ta otwartość, naturalność i ciepło, którymi Kassin emanuje na co dzień, zjednały mu gigantyczne grono wiernych, kibicujących mu fanów.

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Z kim Michał Kassin zatańczy w 19. edycji show?

Tytułowy triumfator serc widzów z poprzednich edycji nie zamierza zwalniać tempa i z uśmiechem na ustach powraca do gry o najwyższą stawkę. Jak niedawno ogłoszono, w 19. sezonie "Tańca z Gwiazdami" nową partnerką Michała Kassina została znakomita wokalistka jazzowa, Monika Borzym. Ta utalentowana dwójka połączy siły i stworzy na parkiecie gorącą parę numer sześć!

Internauci już teraz wróżą im ogromny sukces, podkreślając, że królowa jazzu i wulkan tanecznej energii to połączenie wręcz wybuchowe. Michał Kassin wielokrotnie udowodnił, że potrafi bezbłędnie wydobyć ze swoich partnerek to, co najlepsze, dopasowując choreografię nie tylko do ich predyspozycji fizycznych, ale i wyjątkowego temperamentu. Czy ten debiutujący duet powtórzy jego sukcesy z przeszłości i tym razem sięgnie po upragnioną Kryształową Kulę?

Gdzie i kiedy oglądać program Taniec z Gwiazdami 19 z udziałem Michała Kassina?

Przed nami kolejne tygodnie pełne morderczych treningów, zjawiskowych kreacji i emocjonujących werdyktów. 19. edycja formatu zapowiada się niezwykle obiecująco, a gwiazdy już szlifują formę na sali prób, by w każdym odcinku zachwycić ekspertów oraz publiczność zgromadzoną przed telewizorami w całej Polsce. Stawka jest wysoka, a rywalizacja o Kryształową Kulę od pierwszego odcinka zapowiada się wyjątkowo zacięcie.

Zmagania Michała Kassina i Moniki Borzym na parkiecie będzie można śledzić już niedługo. Emisja widowiska zaplanowana jest na antenie stacji Polsat, w każdą niedzielę o 19:55. Najnowszy sezon startuje 6 września. To idealna okazja, by spędzić jesienne niedzielne wieczory w rytmie namiętnej rumby, dostojnego walca i ognistego paso doble!