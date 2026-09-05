Miss World 2026 - wyniki. Oto piękna zwyciężczyni! Które miejsce dla Polski zajęła Maja Todd?

Kamil Polewski
Kamil Polewski
Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-09-05 18:38

Za nami wielka gala konkursu Miss World 2026. W Wietnamie zaprezentowało się łącznie 111 uczestniczek, ale tylko jedna z nich mogła sięgnąć po koronę i prestiżowy tytuł. Kto wygrał? Jak zaprezentowała się reprezentantka Polski, Maja Todd? Oto tegoroczne wyniki.

W 2022 roku Karolina Bielawska z Polski zwyciężyła Miss World, najstarszy trwający do dziś konkurs piękności świata. Tym razem biało-czerwone barwy reprezentowała Maja Todd, laureatka tytułu Miss Poland z Katowic. Jak jej poszło? Kto wygrał tegoroczną edycję? Oto najważniejsze informacje po gali Miss World 2026.

Gala Miss World 2026 w Wietnamie

Wydarzenie odbyło się tym razem w Wietnamie, gdzie zjechały uczestniczki z całego świata - łącznie aż 111 zjawiskowych kobiet. Do najważniejszej klasyfikacji mogło dostać się tylko 40 z nich, ale konkursy odbyły się także w dodatkowych kategoriach. Tegoroczna gala Miss World zakończyła się 5 września wyborem zwyciężczyni oraz dwóch wicemiss. Dziewczyna nie zakwalifikowała się do TOP 20 konkursu

Maja Todd reprezentowała Polskę. Które miejsce zajęła?

Z biało-czerwoną flagą do Wietnamu pojechała Miss Poland, Maja Todd. Piękna Ślązaczka jest studentką kierunku Global Business w Szkole Głównej Handlowej, jednak poza nauką poświęca się także działalności dobroczynnej. Zrealizowała m.in. swój autorski projekt na rzecz aktywizacji wykluczonych osób starszych. Poza tym, Maja pasjonuje się muzyką, a własny singiel pt. "Daydream" zabrała na Miss World do konkurencji poświęconej talentom uczestniczek.

Zobacz galerię: Maja Todd poleciała na konkurs Miss World 2026

Maja Todd
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Miss World 2026 - wyniki

Po wielu miesiącach przygotowań piękne reprezentantki swoich krajów poznały werdykt. Wielkich emocji nie brakowało, ponieważ konkurencja była naprawdę silna. Koronę swojej następczyni wręczyła ubiegłoroczna laureatka, Suchata Chuangsri z Tajlandii. Decyzją ekspertów, tytuł Miss World 2026 otrzymała Joheirry Mola z Dominikany

  • Miss World 2026 - Joheirry Mola, Dominikana. 
  • I Wicemiss  - Elisabeth Reynés, Hiszpania 
  • II Wicemiss - -Taanusiya Chetty - Malezja
  • Top 6 - South Africa – Romanda Hombir; Snit Tewoldemedhin - Erytrea, Bảo Ngọc Lê Nguyễn - Wietnam. 

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