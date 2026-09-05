Miss World 2026 - wyniki. Oto piękna zwyciężczyni! Które miejsce dla Polski zajęła Maja Todd?

W 2022 roku Karolina Bielawska z Polski zwyciężyła Miss World, najstarszy trwający do dziś konkurs piękności świata. Tym razem biało-czerwone barwy reprezentowała Maja Todd, laureatka tytułu Miss Poland z Katowic. Jak jej poszło? Kto wygrał tegoroczną edycję? Oto najważniejsze informacje po gali Miss World 2026.

Gala Miss World 2026 w Wietnamie

Wydarzenie odbyło się tym razem w Wietnamie, gdzie zjechały uczestniczki z całego świata - łącznie aż 111 zjawiskowych kobiet. Do najważniejszej klasyfikacji mogło dostać się tylko 40 z nich, ale konkursy odbyły się także w dodatkowych kategoriach. Tegoroczna gala Miss World zakończyła się 5 września wyborem zwyciężczyni oraz dwóch wicemiss. Dziewczyna nie zakwalifikowała się do TOP 20 konkursu.

Maja Todd reprezentowała Polskę. Które miejsce zajęła?

Z biało-czerwoną flagą do Wietnamu pojechała Miss Poland, Maja Todd. Piękna Ślązaczka jest studentką kierunku Global Business w Szkole Głównej Handlowej, jednak poza nauką poświęca się także działalności dobroczynnej. Zrealizowała m.in. swój autorski projekt na rzecz aktywizacji wykluczonych osób starszych. Poza tym, Maja pasjonuje się muzyką, a własny singiel pt. "Daydream" zabrała na Miss World do konkurencji poświęconej talentom uczestniczek.

Zobacz galerię: Maja Todd poleciała na konkurs Miss World 2026

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Miss World 2026 - wyniki

Po wielu miesiącach przygotowań piękne reprezentantki swoich krajów poznały werdykt. Wielkich emocji nie brakowało, ponieważ konkurencja była naprawdę silna. Koronę swojej następczyni wręczyła ubiegłoroczna laureatka, Suchata Chuangsri z Tajlandii. Decyzją ekspertów, tytuł Miss World 2026 otrzymała Joheirry Mola z Dominikany

Miss World 2026 - Joheirry Mola, Dominikana.

I Wicemiss - Elisabeth Reynés, Hiszpania

II Wicemiss - -Taanusiya Chetty - Malezja

Top 6 - South Africa – Romanda Hombir; Snit Tewoldemedhin - Erytrea, Bảo Ngọc Lê Nguyễn - Wietnam.

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