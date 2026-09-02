Rafał Brzozowski w Twoja Twarz Brzmi Znajomo 23. Głośny powrót gwiazdy na antenę Polsatu

Anna Szubińska
Anna Szubińska
2026-09-02 7:36

Rafał Brzozowski powraca na ekrany w wielkim stylu! Znany wokalista i prezenter został jednym z uczestników 23. edycji programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Jego spektakularny występ promocyjny już teraz wywołał zachwyt widzów. Czym jeszcze zaskoczy nas ta wszechstronna gwiazda?

Od króla popowych hitów do mistrza metamorfozy

Rafał Brzozowski to artysta, którego przeboje, takie jak kultowe „Tak blisko”, przez lata nie schodziły z radiowych list przebojów. Chociaż na scenie świetnie odnajduje się w klimatach rockowych i popowych, tym razem postanowił wyjść daleko poza swoją strefę komfortu. Udział w 23. edycji muzycznego show Polsatu to dla niego prawdziwy test wszechstronności, wymagający nie tylko precyzyjnego odtwarzania wokali innych artystów, ale też sporej dawki talentu aktorskiego.

Wokalista i prezenter, który doskonale czuje się przed kamerami, zdążył już udowodnić, że drzemie w nim potężny potencjał. Podczas prezentacji jesiennej ramówki Polsatu zachwycił publiczność, wcielając się w postać legendarnego Zbigniewa Wodeckiego. Ten genialny przedsmak jego możliwości nagrodzono owacjami na stojąco, co tylko podgrzało atmosferę wokół jego udziału w formacie.

Zapaśnik, pilot samolotów i świeżo upieczony mąż. Zaskakujące ciekawostki o gwiazdorze

Choć fani kojarzą go głównie ze sceną estradową, życiorys Rafała Brzozowskiego jest pełen niespodzianek. Niewiele osób wie, że wokalista w przeszłości był utalentowanym zapaśnikiem! W 2006 roku zdobył brązowy medal Akademickich Mistrzostw Polski, a jego świetnie zapowiadającą się karierę sportową przerwała kontuzja kręgosłupa. Muzyk jest również zapalonym wędkarzem, a w jednym z niedawnych wywiadów zdradził, że posiada uprawnienia do pilotowania samolotów oraz prowadzenia autobusów.

Oprócz nowych telewizyjnych wyzwań, gwiazdor ma za sobą wyjątkowo radosny czas w życiu prywatnym. Na początku sierpnia 2026 roku wziął w tajemnicy ślub ze swoją ukochaną Heleną. Artysta bardzo chroni prywatność swojej żony i stanowczo unika medialnego szumu wokół związku, skupiając się na budowaniu szczęścia z dala od błysku fleszy aparatów.

Rafał Brzozowski jako Zbigniew Wodecki na ramówce Polsatu
Galeria zdjęć 21

Mordercze treningi i gigantyczna presja w muzycznym show

Występy w „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” to ogromne przedsięwzięcie, które wymaga tytanicznej pracy. Przygotowania wiążą się z wielogodzinnymi próbami, treningiem emisji głosu, nauką skomplikowanych choreografii oraz procesem nakładania ciężkiej charakteryzacji maskującej oryginalne rysy twarzy. Odtworzenie barwy głosu i manier największych ikon muzyki potrafi przysporzyć trudności każdemu piosenkarzowi.

Rafał Brzozowski podchodzi do tych zadań z ambicją i wielkim szacunkiem do portretowanych postaci. Biorąc pod uwagę jego bogate doświadczenie estradowe oraz obycie z telewizyjnymi kamerami, można śmiało zakładać, że wyrasta na jednego z faworytów tej edycji. Rywalizacja u boku innych znakomitych artystów dostarczy widzom niezapomnianych emocji.

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Gdzie i kiedy oglądać program Twoja Twarz Brzmi Znajomo 23 z udziałem Rafała Brzozowskiego?

„Twoja Twarz Brzmi Znajomo” to jeden z najbardziej spektakularnych i uwielbianych formatów rozrywkowych w polskiej telewizji. W każdym odcinku ósemka znanych uczestników przechodzi totalne metamorfozy, wcielając się w gwiazdy polskiej i światowej muzyki, by walczyć o punkty od jury oraz czek na cel charytatywny. Widzów czekają wokalne popisy na najwyższym poziomie i absolutnie magiczne chwile.

Jeśli jesteście ciekawi, z jakimi muzycznymi legendami zmierzy się Rafał Brzozowski i jak zaprezentuje się w zupełnie nowym, aktorskim wydaniu, koniecznie zasiądźcie przed ekranami. Najnowszy sezon startuje już 4 września. Premierowe zmagania będzie można oglądać na antenie telewizji Polsat, w każdy piątek o 19:55.

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