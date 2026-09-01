Gabriel Fleszar w Twoja Twarz Brzmi Znajomo 23. Zniknął z salonów na lata. Teraz wraca w wielkim stylu

Autor wielkiego hitu i aktor z filmu Bogusława Lindy staje do wokalnej rywalizacji

Gabriel Fleszar to artysta, którego głos nierozerwalnie kojarzy się z polską sceną muzyczną końca lat 90. Jego debiutancki singiel „Kroplą deszczu” z 1999 roku błyskawicznie stał się gigantycznym przebojem, a muzyk z miejsca zdobył rzesze wiernych fanów. Sukces w branży muzycznej szybko otworzył mu kolejne drzwi. Rok później Fleszar zachwycił kinomanów, grając główną rolę u boku Anny Przybylskiej w kultowej komedii sensacyjnej „Sezon na leszcza” w reżyserii Bogusława Lindy.

Mimo ogromnego potencjału i świetlanych perspektyw, artysta nie zdecydował się na typową celebrycką ścieżkę. Zamiast rozpychać się łokciami w brutalnym show-biznesie, wydał łącznie trzy solowe albumy, po czym dość niespodziewanie usunął się w cień. Teraz, bogatszy o lata życiowych i scenicznych doświadczeń, powraca na ekrany jako pełnoprawny uczestnik 23. edycji „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”, gdzie będzie musiał porzucić swój utarty styl i wziąć na warsztat twórczość największych ikon popkultury.

Z dala od mainstreamu. Co robił Gabriel Fleszar przez ostatnie dekady?

Decyzja o wycofaniu się ze świecznika wcale nie oznaczała dla niego rozbratu z muzyką. Wręcz przeciwnie! Wokalista przez lata konsekwentnie realizował się w projektach alternatywnych, grając między innymi na gitarze i śpiewając w rockowym zespole Candida. Oprócz muzyki, jego wielką pasją od najmłodszych lat pozostawał teatr. Fleszar nie tylko występował na scenach legnickich teatrów amatorskich, ale nawet założył własną grupę „300 Chwil Do Deja Vu”. Widzowie telewizji Polsat mogą go również kojarzyć z roli kompetentnego jurora, w którą wcielił się podczas drugiej edycji show „Śpiewajmy razem. All Together Now”.

Co ciekawe, mimo upływu prawie trzech dekad od jego spektakularnego debiutu, 46-letni dziś piosenkarz niemal wcale się nie zmienił. Udowodnił to podczas ubiegłorocznego Polsat Hit Festiwalu w Sopocie, gdzie swoim występem przeniósł publiczność w czasie, zgarniając owacje na stojąco. Dziś artysta przyznaje, że przeszedł w życiu trudne momenty, ale z każdego wyszedł silniejszy. Największą dumą napawa go dorosły już syn Miłosz, z którym muzyk ma doskonały, przyjacielski kontakt.

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Od nostalgicznego chłopaka z gitarą do mistrza scenicznych metamorfoz

Rywalizacja o Złotą Twarz to dla Gabriela Fleszara gigantyczne wyzwanie. Widzowie przyzwyczaili się do jego charakterystycznej, niezwykle ciepłej barwy głosu oraz wizerunku uśmiechniętego romantyka. Tymczasem w muzycznym show Polsatu te atrybuty będą musiały zejść na dalszy plan na rzecz perfekcyjnego naśladownictwa i precyzyjnej choreografii.

Przed artystą dziesiątki godzin morderczych treningów wokalnych, nauka skomplikowanych ruchów scenicznych oraz wyczerpujące charakteryzacje w fotelu wizażystów. Jednakże biorąc pod uwagę jego dawne doświadczenie w pracy przed kamerą oraz głębokie teatralne korzenie, wokalista ma ogromne szanse na to, by stać się największym zaskoczeniem, a wręcz „czarnym koniem” tej edycji programu.

Gdzie i kiedy oglądać muzyczne zmagania Gabriela Fleszara?

„Twoja Twarz Brzmi Znajomo” to unikalny format rozrywkowy, w którym polskie gwiazdy przechodzą niesamowite przemiany wizualne i wokalne, upodabniając się do legend światowej i krajowej muzyki. W każdym odcinku śledzimy ich postępy, a zdobyte punkty pozwalają wyłonić zwycięzcę, który przekazuje swoją nagrodę na wybrany cel charytatywny. Obok Gabriela Fleszara w najnowszej odsłonie zaprezentują się między innymi Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Maria Sadowska oraz Marcin Miller.

Emocjonująca rywalizacja ósemki utalentowanych uczestników rozpocznie się już 4 września. Zjawiskowe metamorfozy, wokalne popisy oraz oceny jury będzie można oglądać na antenie stacji Polsat, w każdy piątek o 19:55.