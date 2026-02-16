Ida Nowakowska w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Mało kto wie, że śpiewała w teatrze

Ida Nowakowska, kojarzona głównie z tańcem i telewizją, ma w swoim portfolio również epizody związane ze śpiewem. Jej kariera rozpoczęła się od występów w teatrze, gdzie mierzyła się z rolami wymagającymi nie tylko umiejętności aktorskich, ale również wokalnych. Choć nie jest to wiedza powszechna, doświadczenie sceniczne Nowakowskiej może być atutem w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Ostatnio prezenterka opowiedziała o tym na antenie "halo tu polsat".

Ida Nowakowska śpiewała w spektaklach. Tak to wspomina

Udział Idy Nowakowskiej w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" to spore zaskoczenie dla widzów. Znana z temperamentu i pozytywnej energii prezenterka tym razem zaprezentuje się w zupełnie nowej odsłonie. Program ten, wymagający nie tylko talentu wokalnego, ale również aktorskiego i charakteryzatorskiego, stanowi dla niej spore wyzwanie. Nowakowska będzie musiała zmierzyć się z imitowaniem znanych artystów, odtwarzając ich wygląd, ruchy i przede wszystkim – głos. Jej wcześniejsze doświadczenie teatralne, choć niekoniecznie związane z profesjonalnym śpiewaniem, może okazać się pomocne w opanowaniu scenicznego wizerunku i interpretacji utworów. Prezenterka ukończyła aktorstwo na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles, a po studiach była między innymi solistką stołecznego Teatru Muzycznego ROMA.

"Ja się tak boję. Stresuję się tym, dlatego, że śpiewanie to jest dla mnie nowość. Oczywiście, muzyka towarzyszy mi całe życie i śpiewałam, bo rzeczywiście w "Upiorze w Operze" miałam rolę śpiewającą i zagrałam nawet 156 spektakli, ale to było tak dawno i to jest zupełnie coś innego" - powiedziała Nowakowska podczas wizyty w "halo tu polsat".

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 2026 - kiedy?

Kogo Polsat zaprosił do udziału? Przypomnijmy, że miniony sezon jesienią 2025 roku wygrała aktorka Natalia Muianga, pokonując w finałowym odcinku Kamila Studnickiego, Modesta Rucińskiego i Krystiana Ochmana. W najbliższym sezonie wystąpić mają:

Rafał Brzozowski

Marcin Maciejczak

Ula Milewska

Marcin Miller

Ida Nowakowska

Maria Sadowska