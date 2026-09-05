Szef FIFA nagle zjawił się w Polsce. Został przywitany w iście królewskim stylu przez prezesa PZPN

Nieoczekiwana wizyta prezydenta FIFA, Gianniego Infantino, z okazji otwarcia Mistrzostw Świata Kobiet U20, wzbudziła ogromne emocje w naszym kraju.

Szefa światowej piłki potraktowano po królewsku, a jego serdeczne przywitanie z prezesem PZPN, Cezarym Kuleszą, dowodzi świetnych relacji pomiędzy organizacjami.

Sprawdź, jakie znaczenie dla polskiego futbolu ma to wydarzenie, i obejrzyj wyjątkowe zdjęcia z tego wiekopomnego spotkania!

Lądowanie w iście królewskim stylu

Polskie środowisko piłkarskie jest poruszone! W sobotę krótko po południu w kraju zjawiła się jedna z najpotężniejszych postaci globalnego futbolu – Gianni Infantino, prezydent FIFA. Cel jego przylotu to inauguracja kobiecych mistrzostw świata do lat 20, które rozgrywane są w Polsce. Gospodarze dołożyli wszelkich starań, aby szef FIFA czuł się zaszczycony.

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Infantino ominął tradycyjną ścieżkę odprawy pasażerskiej. Przyjęto go z pełnymi honorami VIP-a – od razu po opuszczeniu pokładu samolotu wsiadł do ekskluzywnego vana. Samochód przetransportował go bezpośrednio z płyty lotniska pod luksusowy katowicki hotel, gdzie wszystko zapięto na ostatni guzik, czekając na jego przyjazd.

Uściski i uśmiechy. Tak Cezary Kulesza przywitał Gianniego Infantino

Do najbardziej wymownych sytuacji doszło jednak przed wejściem do hotelu. Na prezydenta FIFA czekał tam z utęsknieniem Cezary Kulesza, sternik Polskiego Związku Piłki Nożnej. Kiedy tylko Gianni Infantino opuścił pojazd, obaj działacze z uśmiechami na twarzach rzucili się sobie w objęcia. To ciepłe przywitanie jasno pokazało, że więzi łączące PZPN i FIFA są w doskonałym stanie. Zdarzenie to szybko uwiecznili obecni na miejscu fotoreporterzy, co udowadnia, jak bardzo władze polskiej piłki cenią sobie tę wizytę.

Ważny mecz i... niełatwa przeszłość

Przyjazd Gianniego Infantino do naszego kraju to wydarzenie wielkiej wagi. Prezydent FIFA będzie uczestniczył w oficjalnej ceremonii otwarcia piłkarskich mistrzostw świata kobiet U20. Z trybun Areny Katowice obejrzy także starcie reprezentacji Polski z Argentyną, zaplanowane na godzinę 15:00. Ten turniej, gromadzący 24 reprezentacje, to pierwsza tak znacząca impreza pod szyldem FIFA od momentu rozegrania mundialu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.

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Należy mieć na uwadze, że w niedalekiej przeszłości stosunki między FIFA a UEFA obfitowały w napięcia. Europejska unia piłkarska ostrzegała bojkotem turniejów w odpowiedzi na dyskusyjny projekt Infantino, który zakładał częściową prywatyzację zawodów. Koniec końców konflikt ten został na razie załagodzony, a przyjazne powitanie prezydenta FIFA w Polsce sugeruje, że sytuacja na szczytach futbolowej władzy uległa uspokojeniu.

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