Ekstraklasa. Bezbramkowy remis w Łodzi

Podział punktów w Łodzi

Mecz pomiędzy Widzewem Łódź a Radomiakiem Radom w ramach rozgrywek Ekstraklasy zakończył się bezbramkowym remisem. Obie drużyny nie potrafiły przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść. Spotkanie prowadził sędzia Bartosz Frankowski z Torunia.

Na trybunach stadionu w Łodzi zgromadziło się dokładnie 16 762 widzów. Arbiter pokazał w trakcie meczu pięć żółtych kartek. Ukarani zostali Przemysław Wiśniewski, Fran Alvarez, Sebastian Bergier i Marcel Krajewski z Widzewa oraz Rafał Wolski z Radomiaka.

Składy obu drużyn

W zespole Widzewa Łódź wystąpili między innymi Bartłomiej Drągowski, Przemysław Wiśniewski oraz Karol Świderski. W drugiej połowie na boisku pojawili się Emil Kornvig, Sebastian Bergier i Antoni Klukowski. Trener gospodarzy dokonał łącznie trzech zmian.

Drużyna Radomiaka Radom zagrała w składzie z Filipem Majchrowiczem w bramce oraz Rafałem Wolskim w pomocy. Szkoleniowiec gości zdecydował się na pięć zmian w trakcie spotkania. Na murawie zameldowali się m.in. Kacper Karasek, Romario Baro i Fernand Goure.