Uczestnicy programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" żegnają zmarłego Adriana Szymaniaka

Udział Adriana Szymaniaka w programie Ślub od pierwszego wejrzenia

Trzecia odsłona popularnego formatu stacji TVN pod tytułem "Ślub od pierwszego wejrzenia" przyniosła Adrianowi Szymaniakowi gigantyczną rozpoznawalność. Widzowie błyskawicznie obdarzyli ogromną sympatią mężczyznę, którego telewizyjni specjaliści postanowili połączyć węzłem małżeńskim z Anitą Szydłowską. Ten śmiały eksperyment zakończył się rzadko spotykanym w takich produkcjach sukcesem. Para kontynuowała wspólną drogę życiową długo po wyłączeniu kamer telewizyjnych. Zyskali potężne wsparcie fanów, a swoje prywatne losy bardzo chętnie i regularnie relacjonowali w licznych wpisach publikowanych w mediach społecznościowych.

Małżonkowie stworzyli niezwykle zgrany dom i powitali na świecie dwójkę potomstwa, syna Jerzego oraz córkę Biankę. Fani zapamiętali uczestnika telewizyjnego eksperymentu jako bardzo troskliwego ojca i kochającego męża. Relacja zbudowana przez Szymaniaka i Szydłowską stanowiła dla wielu telewidzów niezbity dowód na możliwość odnalezienia autentycznego uczucia w telewizyjnym reality show o poszukiwaniu miłości.

Choroba nowotworowa i śmierć Adriana Szymaniaka

Życie 39-letniego Adriana Szymaniaka zakończyło się 5 września 2026 roku. Mężczyzna przez ostatni rok prowadził heroiczną walkę ze złośliwym nowotworem mózgu, jakim jest glejak czwartego stopnia. Pacjent został poddany skomplikowanym operacjom, przyjmował chemioterapię, naświetlania i korzystał z nowoczesnej metody leczenia znanej jako TTFields. Terapię ostatecznie pokonała ogromna lekooporność agresywnego guza. Tragiczne wieści przekazała opinii publicznej żona zmarłego, apelując o uszanowanie spokoju rodziny.

- Potrzebujemy teraz przede wszystkim spokoju i przestrzeni, aby pożegnać Adriana z miłością, godnością i w ciszy - powiedziała żona Adriana.

Wzruszające pożegnania znajomych z programu TVN

Zmarły 39-latek cieszył się wielką sympatią całej społeczności zgromadzonej wokół "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i posiadał kontakty z wieloma osobami z polskiego show-biznesu. Wielu z nich zdecydowało się publicznie oddać mu hołd poprzez osobiste wpisy na platformach internetowych.

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- Byłeś dzielny, stary! Takiego Cię zapamiętam - napisał Robert z 6. edycji "Ślub od pierwszego wejrzenia".

Do grona bliskich znajomych zmarłego należał również uczestnik piątej odsłony miłosnego formatu, Karol Maciesz. Mężczyzna uczcił pamięć przyjaciela, dodając pamiątkową fotografię pochodzącą ze ślubnej ceremonii Szymaniaka z krótkim pożegnaniem skierowanym bezpośrednio do kolegi.

- Tak Cię zapamięta... Do zobaczenia - napisał.

Głos w sprawie tej bolesnej straty zabrała także związana z produkcją TVN psycholożka Julitta Dębska. Ekspertka opublikowała wpis, w którym oficjalnie złożyła kondolencje pogrążonej w żałobie rodzinie.

- Widząc przed chwilą wiadomość o odejściu Adriana miałam nadzieję, że to nie jest prawda. Niestety... Składam kondolencje dla Anity i całej rodziny Adriana. Miałam szczęście poznać Adriana - chyba jeszcze zanim dowiedział się o chorobie. Wspominam go jako szczerego, radosnego, bardzo sympatycznego człowieka. Anito, bardzo współczuję. Chciałabym Cię teraz przytulić. Proszę trzymaj się!